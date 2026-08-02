Νίκολιτς: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος, η προσοχή μας στον ΟΦΗ, όχι στα playoffs του Champions League»

Μόνο ένα παράπονο είχε ο Σέρβος με τη λήξη του 3-0 επί της Σεντ Τρούιντεν, το τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία, μία ημέρα πριν την κλήρωση των playoffs του Champions League και δέκα για το Superbet Super Cup με τον ΟΦΗ (12/8, 20:00).

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το αν χρησιμοποίησε μια ενδεκάδα με το μυαλό στο Champions League: «Πρώτα απ' όλα να επιστρέψουμε σπίτι, έπειτα από καιρό. Να είμαστε υγιείς, φτου φτου, έχουμε ένα φιλικό με την Athens Καλλιθέα, το Super Cup με τον ΟΦΗ στην Κρήτη και τα playoffs είναι πολύ μακριά. Η κλήρωση είναι αύριο. Κανένας αντίπαλος δεν είναι εύκολος, σοβαρές ομάδες, πρωταθλήτριες στις χώρες τους και με μεγάλα μπάτζετ. Σημαντικό να εστιάσουμε στον ΟΦΗ, προετοιμάζονται πολύ καλά και εκείνοι για μας. Ήταν εδώ για να μας δουν».

Για το φιλικό κόντρα στη Σεντ Τρούιντεν: «Πάρα πολύ ικανοποιημένος είμαι, το μόνο παράπονο ότι μείναμε στο 3-0 από νωρίς. Μπορούσαμε παραπάνω γκολ σίγουρα. Είναι, όμως, ένα φιλικό, οκ. Είχαμε τον έλεγχο, είδαμε τις λεπτομέρειες που νοιάζουν εμένα και τους συνεργάτες μου και οι οπαδοί μας όσα σκέφτονται. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την Κρήτη. Να είμαστε σοβαροί για να κατακτήσουμε το Super Cup».