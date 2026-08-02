Απόλυτα πετυχημένη η «πρόβα τζενεράλε» της Ένωσης που επικράτησε με 3-0, από ημίχρονο, της τρίτης ομάδας στη βελγική Jupiler Pro League, πέρσι. Δυο γκολ ο Πήλιος, «σεφτέ» ο Γιόβιτς.

Στο ζεστό «RKSV Juliana Mill», στη Βόρεια Βραβάντη, η ΑΕΚ έριξε... αυλαία στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας και απόψε (2/8) μπαίνει στο αεροπλάνο της επιστροφής στην Ελλάδα. Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε και έμαθε πολλά για την ομάδα του στην Ολλανδία, δίνοντας τριήμερο ρεπό. Έκτοτε, θα συνεχιστεί η δουλειά με στόχο την κατάκτηση του Superbet Cup που θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου (12/8, 20:00) κόντρα στον ΟΦΗ, τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, πριν τα πολυπόθητα playoffs του Champions League.

Τα στιγμιότυπα του αγώνα:



Ο Σέρβος προπονητής αντιμετώπισε το τελευταίο φιλικό ως «πρόβα τζενεράλε», χρησιμοποιώντας την ενδεκάδα που θεωρεί «βασική». Ο Μάγερ ήταν στα αριστερά και έψαξε το γκολ με μακρινά σουτ, ενώ βοηθούσε στην κυκλοφορία και την ομαδική άμυνα. Ο Κοϊτά στα δεξιά και ο Ζουμπκόφ από τον πάγκο. Εκτός ο τραυματίας Χριστακόπουλος.

Η Σεντ Τρούιντεν είχε τον έλεγχο στο πρώτο πεντάλεπτο, όμως μετά το 15' η ΑΕΚ δεν της άφησε περιθώρια και περιορίστηκε σε ρόλο «κομπάρσου». Στην πρώτη «κιτρινόμαυρη» επίθεση (7'), ο Μαρίν έβγαλε τον Πήλιο «τετ α τετ» και εκείνος πλάσαρε για το 1-0!



Στο 10' ο Στρακόσα διατήρησε εντυπωσιακά το «μηδέν» στην κεφαλιά του Σοελέ, ενώ στη συνέχεια, πρώτα ο Μάγερ (15') και αμέσως μετά ο Μαρίν (16') σούταραν εκτός από ευνοϊκές θέσεις, ολοκληρώνοντας δυο καλές επιθέσεις στο τρανζίσιον. Στο 18', όμως, ο Κοϊτά πήρε από τον Γιόβιτς, «έτρεξε» την αντεπίθεση και ο Πήλιος εκτέλεσε ιδανικά για το 2-0!



Η Ένωση δεν σήκωσε το πόδι από το... γκάζι και έφθασε κοντά στο γκολ με κεφαλιά του Γιόβιτς και νέο σουτ του τρομερού Πήλιου, ενώ στο 39' είχε φάση διαρκείας που δεν μετουσίωσαν σε γκολ πρώτα ο Κοϊτά και έπειτα ο Γιόβιτς! «Στοπ» και στον Μουκουντί στο 40' και τελικά, ο Γιόβιτς κατάφερε να σκοράρει με ωραία ενέργεια στο 41'. Ασίστ ο Ρότα.



Το 3-0 του ημιχρόνου έμελλε να είναι το τελικό σκορ. Οι «κιτρινόμαυροι» δεν υπέρβαλλαν εαυτόν στο δεύτερο μέρος, όμως δεν αμέλησαν τις αρχές του παιχνιδιού τους. Παράλληλα, ο Στρακόσα ήταν οριακά... θεατής. Σουτ από Κοϊτά και Μάγερ πέρασαν εκτός, ενώ την ίδια τύχη (άουτ) είχαν οι νέες προσπάθειες των Γιόβιτς και Μάγερ ως το 60'. Μάλιστα στο 63', ο Στρακόσα διατήρησε σωτήρια το «μηδέν», έχοντας από μια εξαιρετική αντίδραση σε κάθε 45λεπτο. Στο 77' καταγράφεται η κορυφαία ευκαιρία της ΑΕΚ μετά τις αλλαγές που πραγματοποίησε ο Μάρκο Νίκολιτς στο 65' και το 76', με τον Ζίνι να «αγγίζει» το 4-0.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς / 4-4-2): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (76' Πενράις), Κάιρινεν (76' Μάνταλος), Μαρίν, Κοϊτά (65' Ζουμπκόφ), Μάγερ (65' Καλοσκάμης), Γιόβιτς (65' Ζίνι), Βάργκα (65' Γκατσίνοβιτς).