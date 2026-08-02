Πρώτη απειλή και γκολ με τον Πήλιο η ΑΕΚ (vid)

Στο 7ο λεπτό του φιλικού αγώνα με τη Σεντ Τρούιντεν, η Ένωση πήρε το προβάδισμα έπειτα από όμορφη πάσα του Μαρίν, λάθος του δεξιού μπακ των Βέλγων και ιδανική εκτέλεση του Πήλιου που σκόραρε για πρώτη φορά στην προετοιμασία.

Δείτε το 1-0 της ΑΕΚ επί της Σεντ Τρούιντεν: