Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Πρώτη απειλή και γκολ με τον Πήλιο η ΑΕΚ (vid) 02-08-2026 15:14 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο Φιλικά παιχνίδια Προετοιμασία ΑΕΚ ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Sint Truidense VV ΠΡΟΣΩΠΑ Σταύρος Πήλιος Ράζβαν Μαρίν 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 7ο λεπτό του φιλικού αγώνα με τη Σεντ Τρούιντεν, η Ένωση πήρε το προβάδισμα έπειτα από όμορφη πάσα του Μαρίν, λάθος του δεξιού μπακ των Βέλγων και ιδανική εκτέλεση του Πήλιου που σκόραρε για πρώτη φορά στην προετοιμασία. Δείτε το 1-0 της ΑΕΚ επί της Σεντ Τρούιντεν: «Η απόλυτη ξεφτίλα»: Η ανάρτηση-φωτιά του γιου του Γιώργου Παπαδάκη για τους Χιώτη – Παυλόπουλο στο «Καλημέρα Ελλάδα» dailymedia.gr Ούτε να ακούει για ΝΔ: Βάζει «ταφόπλακα» στη συνεργασία instanews.gr Η ζωή και το τέλος του «Σακ»: Ένα σούπερ ταλέντο που δεν έφτασε όσο ψηλά όριζε το αθλητικό «πεπρωμένο» του menshouse.gr Μόνο 1 στους 100 το τερματίζουν: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ ιστορίας έχεις γνώσεις καθηγητή πανεπιστημίου menshouse.gr Τα 2 «λαβράκια» που χτυπάει ο ΠΑΟΚ έχουν την πρώτη ύλη για σπουδαία πράγματα menshouse.gr Στην αντεπίθεση η Καρυστιανού με Αυγερινό... instanews.gr Ποδοσφαιρική αντεπίθεση της ΕΡΤ: Αυτές είναι οι 2 διοργανώσεις που έκλεισε dailymedia.gr Ο στρατός μπήκε σε επιφυλακή, τα σούπερ μάρκετ άδειασαν: Όταν τα ελληνικά πλοία πήραν εντολή να σταματήσουν τα τουρκικά «με ή χωρίς τη χρήση βίας» menshouse.gr Πρώτη απειλή και γκολ με τον Πήλιο η ΑΕΚ (vid) SHARE