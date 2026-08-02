«Smooth as Tzolis»: Η Άρσεναλ ανέβασε σε slow motion τη γκολάρα του Έλληνα (vid)

Η Άρσεναλ συνεχίζει να αποθεώνει τον Χρήστο Τζόλη μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση απέναντι στην Τζιρόνα, με τους ανθρώπους του συλλόγου να δίνουν ξεχωριστή θέση στο παρθενικό του γκολ με τη φανέλα των «κανονιέρηδων».

Ο Έλληνας εξτρέμ ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της φιλικής νίκης με 4-1, βρίσκοντας δίχτυα στο 30ό λεπτό με μία εξαιρετική ατομική προσπάθεια. Αφού έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι, εκτέλεσε ιδανικά τον αντίπαλο τερματοφύλακα με άψογο πλασέ στην απέναντι γωνία, σημειώνοντας ένα γκολ υψηλής ποιότητας.

Η συγκεκριμένη φάση δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τα social media της Άρσεναλ. Οι Λονδρέζοι δημοσίευσαν βίντεο με το γκολ του Τζόλη σε αργή κίνηση, αναδεικνύοντας κάθε λεπτομέρεια της εκτέλεσης και συνοδεύοντάς το με τη χαρακτηριστική λεζάντα «Smooth as Tzolis», ένα λογοπαίγνιο που αποθεώνει την ψυχραιμία και την ποιότητα της προσπάθειάς του.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις από τους φίλους της Άρσεναλ, οι οποίοι συνεχίζουν να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για τα πρώτα δείγματα γραφής του 24χρονου άσου, ο οποίος δείχνει να κερδίζει από πολύ νωρίς τις εντυπώσεις στο νέο του ποδοσφαιρικό ξεκίνημα.