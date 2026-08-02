Επιβεβαίωσε η Γκιόρι για ΑΕΚ και Βιτάλις: «Διαπραγματευόμαστε την πώλησή του, αλλά...»

Επίσημη θέση από τον ουγγρικό σύλλογο για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον Μίλαν Βιτάλις, τον οποίο θέλει η ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ κινείται δυνατά για την απόκτηση του διεθνή Ούγγρου μέσου της πρωταθλήτριας Γκιόρι ΕΤΟ, ώστε να κλείσει και το κενό που άφησε ο Πινέδα.

Η "Nemzetti Sport" της Ουγγαρίας αναφέρεται στο θέμα του 24χρονου άσου και φιλοξενεί επίσημη δήλωση από την διοίκηση της Γκιόρι, όπου υποστηρίζεται πως:

«Διαπραγματευόμαστε σχετικά με τον Βιτάλις. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ευκαιρία του παίκτη να προχωρήσει, αλλά περιμένουμε μία ρεαλιστική και σαφή αξιολόγησή του από την αγορά. Εμπιστευόμαστε την επαγγελματική προσέγγιση και των τριών μερών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (σ.σ. εννοεί τον παίκτη, την ίδια τους την ομάδα και φυσικά την ΑΕΚ)».

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, πολλά θα εξαρτηθούν από το αν ο Βιτάλις θα είναι σήμερα στην αρχική 11άδα της ΕΤΟ κόντρα στη Νιρεγκίχαζα για το πρωτάθλημα. Οι Ούγγροι σημειώνουν πως αν ο Βιτάλις δεν είναι σε αυτή τότε θα φύγει σίγουρα.