Η παραλία της Αττικής με τα τιρκουάζ νερά που θυμίζει Κουφονήσια και δεν τη πιάνει ο αέρας (vid)

Όσο οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων φτάνουν στα ύψη και τα μελτέμια του Αυγούστου ταλαιπωρούν τα νησιά των Κυκλάδων, όλοι ψάχνουμε εκείνο το σημείο στην Αττική που... θα έχει χώρο και για εμάς

Όσο οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων φτάνουν στα ύψη και τα μελτέμια του Αυγούστου ταλαιπωρούν τα νησιά των Κυκλάδων, όλοι ψάχνουμε εκείνο το σημείο στην Αττική που... θα έχει χώρο και για εμάς και δεν θα μας ταλαιπωρήσει.

Και όμως, υπάρχει μια γωνιά στην Ανατολική Αττική που συνδυάζει όλα όσα ψάχνεις για μια αυθημερόν εξόρμηση: μηδέν διόδια, μηδέν καράβια, ηρεμία και νερά - πισίνα.

Το διαμάντι της Αττικής

Ο λόγος για την περιοχή των Δικαστικών (δίπλα στον Σχοινιά) αλλά και τις μικρές κρυφές εσοχές προς τη Χαμολιά. Εκεί, τα βράχια σχηματίζουν φυσικές πισίνες, προσφέροντας βουτιές σε κρυσταλλικά, βαθιά τιρκουάζ νερά.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της περιοχής; Δεν την «πιάνει» εύκολα το κύμα -χάρη στον φυσικό προσανατολισμό των βράχων και των κόλπων.

Τι να γνωρίζετε πριν πάτε

Φτάνεις εύκολα με το αυτοκίνητο σε περίπου 50-60 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ακολουθώντας τη διαδρομή προς Μαραθώνα/Σχοινιά, χωρίς να πληρώσεις ούτε ένα ευρώ σε διόδια.

Η παραλία είναι 100% μη οργανωμένη.

Πάρτε μαζί σας ομπρέλα, ψυγειάκι με παγωμένο νερό/καφέ και, αν τα χρειάζεστε, ειδικά παπούτσια θαλάσσης, καθώς η είσοδος γίνεται κυρίως από βράχια ή μικρά βότσαλα.

Πηγή: ethnos.gr