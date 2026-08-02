A Bola: «Αποφασισμένος να πάρει τον Μπραγκάνσα ο Ολυμπιακός, αλλά δεν έχει κάνει πρόταση»

Τον Ολυμπιακό χρήζει ως φαβορί για την απόκτηση του Ντάνιελ Μπραγκάνσα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας η "A Bola".

Ο 27χρονος χαφ έχει έρθει στο προσκήνιο των Ερυθρολεύκων τις τελευταίες ημέρες και οι Πειραιώτες κινούνται για την απόκτησή του με σύμμαχο τον μεγαλοατζέντη Ζόρζε Μέντες, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της "A Bola".

Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει πως ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος να κάνει δικό του τον παίκτη, καθώς δεν φαίνεται να υπολογίζεται από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ενόσω μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και η ομάδα του επιθυμεί να αποκομίσει κάποιο όφελος από την παραχώρησή του.

Παρά ταύτα, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει υπάρξει επίσημη προσφορά προς την πορτογαλική ομάδα, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ.

Ο Μπραγκάνσα αποτελεί γέννημα-θρέμμα της Σπόρτινγκ έχοντας ξεκινήσει από τις ακαδημίες της και βρίσκεται σταθερά στην πρώτη ομάδα την τελευταία εξαετία, ενώ είχαν προηγηθεί δύο δανεισμοί σε Φαρένσε και Εστορίλ. Την περασμένη σεζόν μέτρησε συνολικά 25 εμφανίσεις (6 γκολ, 1 ασίστ), ενώ η χρηματιστηριακή αξία του φτάνει στα 12 εκατ. ευρώ.