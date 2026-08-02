Θρίλερ στα Άνω Λιόσια: Στο μικροσκόπιο γυναίκα για τη δολοφονία του 72χρονου

Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν άγρια δολοφονία, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η σορός μεταφέρθηκε στο σημείο όπου βρέθηκε

Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδουν πλέον οι Αρχές τον θάνατο του 72χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του σε παράδρομο στα Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό, ο 72χρονος έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και την κοιλιά από θλων αντικείμενο. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι δέχθηκε χτυπήματα πιθανότατα με λοστό ή πέτρα, με τα χτυπήματα να φανερώνουν πολύ μένος.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι ο θάνατός του είχε επέλθει αρκετές ώρες πριν από τον εντοπισμό του, πιθανόν ακόμη και από την προηγούμενη ημέρα.

Μετέφεραν τη σορό στο σημείο

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα ότι η δολοφονία δεν έγινε στο σημείο όπου βρέθηκε το όχημα, αλλά η σορός μεταφέρθηκε εκεί στη συνέχεια.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, τα οποία πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Στο επίκεντρο των ερευνών έχει μπει μία γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε επαφές με το θύμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για χρήστρια ουσιών, η οποία φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με άτομα της κοινότητας των Ρομά. Οι αστυνομικοί αναμένεται να την αναζητήσουν προκειμένου να δώσει κατάθεση.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής, ενώ η σορός του 72χρονου θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.

Πηγή: newsbomb.gr