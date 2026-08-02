Σε φουλ ρυθμούς ενόψει Άντερλεχτ ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι με την Άντερλεχτ, με ένα πρωϊνό γεμάτο ένταση στη Νέα Μεσημβρία.

Μετά το χθεσινό ρεπό για τις απαραίτητες ανάσες, οι ασπρόμαυροι επέστρεψαν σήμερα στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, ξεκινώντας την προετοιμασία τους για τα δύο παιχνίδια με την Άντερλεχτ.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και ασκήσεις συναρμογής κι ενεργοποίησης.

Ακολούθησαν ασκήσεις rondo και παιχνίδι κατοχής, ενώ στη συνέχεια το βάρος έπεσε στην επιθετική τακτική και τη μετάβαση στο επιθετικό τρίτο. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε μικρό χώρο υψηλής έντασης.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Σουαλιό Μεϊτέ και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας τους.

Η επόμενη προπόνηση του Δικεφάλου είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Δευτέρας (03.08).

