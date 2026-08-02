«Τελειώνει» από την Φενέρ ο Ζάγκαρς - Μετακομίζει στην Κίνα

Έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα του είναι ο Άρτουρς Ζάγκαρς. Σύμφωνα με το spotracentrs.com, ο 26χρονος Λετονός γκαρντ αφήνει την Ευρωλίγκα για να συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα, με τους Ζετζιάνγκ Γκόλντεν Μπουλς να είναι η ομάδα που τον θέλει περισσότερο.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα ο Ζάγκαρς είχε προτάσεις από ομάδες της Euroleague και του Eurocup, ωστόσο ο ίδιος επέλεξε να αλλάξει Ήπειρο. Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Ζάγκαρς στην Κίνα, τότε θα γίνει ο πρώτος Λετονός που θα παίξει στο πρωτάθλημα της Ασίας.