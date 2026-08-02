«Τελειώνει» από την Φενέρ ο Ζάγκαρς - Μετακομίζει στην Κίνα

Σύμφωνα με το spotracentrs.com ο Αρτούρς Ζάγκαρς «τελειώνει» από την Φενέρμπαχτσε ύστερα από μια διετία, με τον Λετονό γκαρντ να αφήνει την Euroleague για να μετακομίσει στην Κίνα.

Έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα του είναι ο Άρτουρς Ζάγκαρς. Σύμφωνα με το spotracentrs.com, ο 26χρονος Λετονός γκαρντ αφήνει την Ευρωλίγκα για να συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα, με τους Ζετζιάνγκ Γκόλντεν Μπουλς να είναι η ομάδα που τον θέλει περισσότερο.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα ο Ζάγκαρς είχε προτάσεις από ομάδες της Euroleague και του Eurocup, ωστόσο ο ίδιος επέλεξε να αλλάξει Ήπειρο. Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Ζάγκαρς στην Κίνα, τότε θα γίνει ο πρώτος Λετονός που θα παίξει στο πρωτάθλημα της Ασίας.