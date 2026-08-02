Συνελήφθη 26χρονος Αφγανός για την δολοφονία της Βρετανίδας που βρέθηκε σε βαλίτσα

Στη σύλληψη ενός 26χρονου Αφγανού για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 26χρονος προσήχθη την Πέμπτη 30 Ιουλίου στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και ομολόγησε τις πράξεις του.

Υπενθυμίζεται ότι η σορός της γυναίκας είχε εντοπιστεί το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου, μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο χώρο στην Κυψέλη. Παρά την προχωρημένη σήψη, οι αρμόδιες υπηρεσίες κατάφεραν να εντοπίσουν αξιοποιήσιμα δακτυλικά αποτυπώματα, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκε το θύμα.

Πώς ταυτοποιήθηκε η 38χρονη

Μέσω της Interpol ζητήθηκε η συνδρομή ξένων Αρχών για την αναγνώριση της γυναίκας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αμερικανικές Αρχές ενημέρωσαν ότι τα αποτυπώματα αντιστοιχούσαν σε 38χρονη υπήκοο Μεγάλης Βρετανίας.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα είχε εισέλθει στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου 2026 και διέμενε σε σπίτι φιλικού της προσώπου στον Πειραιά.

Στις 10 Ιουλίου αποχώρησε από την κατοικία με προορισμό που παρέμενε άγνωστος, ενώ οκτώ ημέρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρή στην Κυψέλη.

Η εμπλοκή του 26χρονου

Η ανάλυση του προανακριτικού υλικού και βίντεο από κάμερες ασφαλείας οδήγησε, σύμφωνα με την αστυνομία, στην ταυτοποίηση του 26χρονου.

Ο άνδρας προσήχθη την Πέμπτη 30 Ιουλίου στην έδρα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ομολόγησε τις πράξεις του.

Από την αστυνομική έρευνα φέρεται να προέκυψε ότι ο 26χρονος τοποθέτησε τη σορό της γυναίκας σε βαλίτσα και στη συνέχεια τη μετέφερε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Παράλληλα, κατηγορείται ότι τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, πραγματοποιώντας αναλήψεις χρημάτων.

Βρέθηκαν πιστόλι ρέπλικα και μαχαίρι

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 26χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα πιστόλι ρέπλικα και ένα μαχαίρι.

Ο άνδρας συνελήφθη και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης αξιωματικός σύνδεσμος της βρετανικής National Crime Agency και οι αστυνομικές Αρχές της Σκωτίας.

Πηγή: cnn.gr