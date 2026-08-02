Γκουρμπάτσης για σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: «Συντονίζονταν παρανόμως από επίγειο αξιωματικό της Πυροσβεστικής»

Σοβαρές αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο γινόταν ο συντονισμός των πυροσβεστικών ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην Ψάθα άφησε ο εν αποστρατεία αντιστράτηγος και πρώην υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Ανδριανός Γκουρμπάτσης.

Όπως ανέφερε, ο συντονισμός των εναέριων μέσων πραγματοποιούνταν από επίγειο αξιωματικό της Πυροσβεστικής, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν προβλέπεται από τη διαδικασία και συνιστά παράνομη πρακτική.

Ο κ. Γκουρμπάτσης υποστήριξε ότι, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών, ο εναέριος συντονισμός θα έπρεπε να πραγματοποιείται από ειδικό ελικόπτερο, στο οποίο επιβαίνει ειδικά εκπαιδευμένος αξιωματικός, ο οποίος έχει την ευθύνη της καθοδήγησης και του συντονισμού όλων των εναέριων μέσων που επιχειρούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Όπως επισήμανε, η συγκεκριμένη διαδικασία προβλέπεται από σχετική εντολή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με την οποία την ευθύνη του συντονισμού των εναέριων επιχειρήσεων φέρει ο εναέριος συντονιστής και όχι επίγειος αξιωματικός.

Οι δηλώσεις του πρώην υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος έρχονται στον απόηχο της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Πηγή: lawandorder.gr