Βαριά ήττα της Εθνικής Εφήβων από την Γερμανία και 6η θέση στο Eurobasket U18

Η Γερμανία ήταν ανώτερη από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, κέρδισε την Εθνική Εφήβων με 99-69 και εξασφάλισε το «χρυσό» εισιτήριο για το Παγκόσμιο U19. Στην 6η θέση ολοκλήρωσε την παρουσία της η ομάδα του Βασίλη Σκροπολίθα στο Eurobasket U18.

Η Εθνική Εφήβων έκλεισε με ήττα τα παιχνίδια της στο Ευρωμπάσκετ U18. Στο Τρεντίνο ηττήθηκε με 99-69 από την Γερμανία για να καταλάβει την έκτη θέση της τελικής κατάταξης της διοργάνωσης.

Η ελληνική ομάδα έκανε δύο «ξεσπάσματα» στην πρώτη περίοδο. Το πρώτο ήρθε με την έναρξη του αγώνα και οδήγησε σε ένα 7-0 (1’43’’) και το δεύτερο ήρθε όταν ο Άντερσον έφερε το παιχνίδι στα ίσια (9-9, 5’25’’). Ένα καρέ παικτών, Χατζηλάμπρου, Ζούπας, Γκίκας, Χαρτώνας έγραψαν το 20-13 (8’20’’), μόνο για να απαντήσει η Γερμανία, να πάρει το προβάδισμα και να φτάσει στο 20-29 (12’) με ένα 16-0. Η Ελλάδα βρέθηκε στο -14 (22-36, 13’27’’), αλλά στην τελική ευθεία για την συμπλήρωση του εικοσαλέπτου ο Χατζηλάμπρου με οχτώ πόντους βοήθησε να διαμορφωθεί το 35-44.

Ο Μπουζούλας με την έναρξη της τρίτης περιόδου μείωσε στους οχτώ (37-45, 21’). Η Γερμανία πήρε τα ριμπάουντ πήγεάμεσα το παιχνίδι στον δικό της ρυθμό και έφτασε στο 37-53 σε περίπου ένα λεπτό. Ασημένιος και Χατζηλάμπρου ευστόχησαν για το 48-60 (25’13’’), αλλά η Γερμανία κυριάρχησε στα επόμενα λεπτά για να φτάσει στο 51-75 (30′), απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο (56-85, 35′) και συνέχισε για να φτάσει στην τελική επικράτηση με 99-69.

Διαιτητές: Γκεντβίλας (Λιθουανία), Γκιουνγκέρ (Τουρκία), Μπίντερς-Κόντερς (Λετονία)

Δεκάλεπτα: 20-19, 35-45, 51-75, 69-99

Ελλάδα (Σκροπολίθας): Ζούπας 7 (1), Βενετίδης, Χαϊδεμένος 8, Θωμάκος 5 (1), Χατζηλάμπρου 18 (4τρ.μ 13ρ.), Σκληρός 3, Μπουζούλας 4, Χαρτώνας 6 (2), Γκίκας 7, Ασημ;eνιος 7 (1), Πούλος 4

Μπορείτε να δείτε την στατιστική της αναμέτρησης ΕΔΩ

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Πρόγραμμα – Αποτελέσματα

Θέσεις 1-2: 21.30 Σλοβενία-Ιταλία

Θέσεις 3-4: 19.00 Ισπανία-Γαλλία

Θέσεις 5-6: Ελλάδα-Γερμανία 69-99

Θέσεις 7-8: Ισραήλ-Τουρκία 85-79

Θέσεις 9-10: 19.00 Σερβία-Εσθονία

Θέσεις 11-12: Δανία-Λιθουανία 83-91

Θέσεις 13-14: Λετονία-Αυστρία 71-73

Θέσεις 15-16: Βουλγαρία-Σλοβακία 72-74