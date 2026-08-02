«Φαβορί για την υπογραφή του Αρμόνι Μπρουκς η Ρεάλ»

Σύμφωνα με Ισπανικά δημοσιεύματα η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσιάζεται ως φαβορί για την απόκτηση του Αρμόνι Μπρουκς που όπως όλα δείχνουν θα αποχωρήσει από την Βιλερμπάν.

Το όνομα του Άρμονι Μπρουκς βρίσκεται στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες, καθώς μετά την «διάλυση» της Βιλερμπάν η περίπτωση του Αμερικανού γκαρντ έχει κάνει αρκετές ομάδες της Euroleague να ενδιαφερθούν.

Ο Αμερικανός γκαρντ παρότι έχει ήδη ανακοινωθεί από την ομάδα του Πάρκερ και είχε δώσει τα «χέρια» με απολαβές 2.3 εκατομμύρια ετησίως, δεν αναμένεται να φορέσει τη φανέλα της και είναι στην αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του.

Ήδη δημοσιεύματα από το Ισραήλ αναφέρουν πως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Μακάμπι, ωστόσο σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της Marca η Ρεάλ φαντάζει το πρώτο φαβορί για την υπογραφή του. Εξάλλου, οι Μαδριλένοι αναζητούσαν ούτως ή άλλως έναν παίκτη ο οποίος θα έπαιρνε τα ηνία στην εκτέλεση, έχοντας και τον Λόνι Γουόκερ στη λίστα τους.

Ο Μπρουκς ολοκλήρωσε τη δεύτερη σεζόν του στη EuroLeague με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο, μετρώντας 13.1 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 22.6 λεπτά συμμετοχής.