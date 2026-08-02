Η Βανχάεβερμαετ συνεχίζει προπονήσεις στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της

Η Τζουστίν Βανχάεβερμαετ εξακολουθεί να συμμετέχει στην προετοιμασία της Κρίσταλ Πάλας, παρότι βρίσκεται στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, ακολουθώντας ειδικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα υπό τη συνεχή επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου.

Η 34χρονη μέσος της Κρίσταλ Πάλας και της εθνικής ομάδας του Βελγίου περιμένει το πρώτο της παιδί, με τον τοκετό να αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2026. Παρά την εγκυμοσύνη της, παραμένει ενεργό μέλος της προετοιμασίας της ομάδας, πραγματοποιώντας εξατομικευμένες προπονήσεις που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την ασφάλεια τόσο της ίδιας όσο και του μωρού.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες της εγκυμοσύνης, με τις ασκήσεις να επιλέγονται από εξειδικευμένο προσωπικό και να πραγματοποιούνται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Η στάση της Βανχάεβερμαετ έχει προκαλέσει θετικά σχόλια στον χώρο του ποδοσφαίρου, με αρκετούς φιλάθλους και ανθρώπους του αθλήματος να επαινούν τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη συνέπειά της κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερης περιόδου της ζωής της.

Η διεθνής Βελγίδα αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού.