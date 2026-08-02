Βελτιωμένος μεν, «άσφαιρος» δε ο Ατρόμητος (vid)

Μόνο το γκολ έλειψε από τον Ατρόμητο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας στην Πολωνία. Βελτιωμένος, κυριάρχησε στη μεσαία γραμμή, ήταν σχεδόν αλάνθαστος αμυντικά και θα μπορούσε να έχει επικρατήσει της Ανόρθωσης (0-0), κυρίως με όσα δημιούργησε στο πρώτο μέρος. Με 10 Έλληνες ολοκλήρωσε το ματς, έλειψε λόγω αποφόρτισης ο Μάγκνουσον.

Μπορεί ο Ατρόμητος να μην κατάφερε να επικρατήσει της Ανόρθωσης στο τρίτο του φιλικό «τεστ» και δεύτερο επί πολωνικού εδάφους, όμως η εμφάνισή του στο μεγαλύτερο διάστημα λογίζεται ως «εξαιρετική». Το τελικό 0-0 ίσως αδικεί την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ που κυριάρχησε στο κέντρο, είχε καλές στιγμές και στα δύο ημίχρονα, ενώ απειλήθηκε ελάχιστα. Ορεξάτος ο Νούνιες, ξεκουράστηκε ο Μάγκνουσον.

Στο 66’ ο Κώτσης είχε σπουδαία ευκαιρία να κάνει το 1-0, αλλά ήταν εκτεθειμένος, ενώ μετά το cooling break και όσο πηγαίναμε προς το φινάλε του ματς, ο ρυθμός άρχισε να πέφτει. Η πρώτη μεγάλη φάση της Ανόρθωσης ήρθε στο 78’ από εκτέλεση φάουλ και κεφαλιά εντός περιοχής, με το 0-0 να διατηρείται ως το τέλος. Το επόμενο φιλικό «τεστ» για τον Ατρόμητο έρχεται στις 5 Αυγούστου, με αντίπαλο την Α.Ε. Λεμεσού από την Κύπρο.

Στο πρώτο ημίχρονο:

Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Ούρονεν, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας Τσιλούλης, Τσούμπερ, Πνευμονίδης, Τσαντίλας.

Στο δεύτερο ημίχρονο:

Χουτεσιώτης (61’ Αθανασίου), Μουντές (61’ Μπάτος), Σταυρόπουλος (61’ Τσαγδής), Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Κώτσης, Τσιγγάρας (61’ Καραμάνης), Τσιλούλης (61’ Χότζα), Νούνιες, Τζοβάρας, Τσαντίλας (61’ Αμπαρτζίδης)

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