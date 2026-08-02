Βελτιωμένος μεν, «άσφαιρος» δε ο Ατρόμητος (vid)

Μπορεί ο Ατρόμητος να μην κατάφερε να επικρατήσει της Ανόρθωσης στο τρίτο του φιλικό «τεστ» και δεύτερο επί πολωνικού εδάφους, όμως η εμφάνισή του στο μεγαλύτερο διάστημα λογίζεται ως «εξαιρετική». Το τελικό 0-0 ίσως αδικεί την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ που κυριάρχησε στο κέντρο, είχε καλές στιγμές και στα δύο ημίχρονα, ενώ απειλήθηκε ελάχιστα. Ορεξάτος ο Νούνιες, ξεκουράστηκε ο Μάγκνουσον.
Στο 66’ ο Κώτσης είχε σπουδαία ευκαιρία να κάνει το 1-0, αλλά ήταν εκτεθειμένος, ενώ μετά το cooling break και όσο πηγαίναμε προς το φινάλε του ματς, ο ρυθμός άρχισε να πέφτει. Η πρώτη μεγάλη φάση της Ανόρθωσης ήρθε στο 78’ από εκτέλεση φάουλ και κεφαλιά εντός περιοχής, με το 0-0 να διατηρείται ως το τέλος. Το επόμενο φιλικό «τεστ» για τον Ατρόμητο έρχεται στις 5 Αυγούστου, με αντίπαλο την Α.Ε. Λεμεσού από την Κύπρο.
Στο πρώτο ημίχρονο:
Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Ούρονεν, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας Τσιλούλης, Τσούμπερ, Πνευμονίδης, Τσαντίλας.
Στο δεύτερο ημίχρονο:
Χουτεσιώτης (61’ Αθανασίου), Μουντές (61’ Μπάτος), Σταυρόπουλος (61’ Τσαγδής), Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Κώτσης, Τσιγγάρας (61’ Καραμάνης), Τσιλούλης (61’ Χότζα), Νούνιες, Τζοβάρας, Τσαντίλας (61’ Αμπαρτζίδης)
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