Μπρουκς για την μεταγραφή του Λεμπρόν στους Σίξερς: «Κάνει ό,τι μπορεί για να πάρει ένα τελευταίο μικρό δαχτυλίδι»

Ο Ντίλον Μπρουκς σε δηλώσεις του έριξε το... καρφί του για την μετακίνηση του Λεμπρόν στους Σίξερς, λέγοντας πως ο «Βασιλιάς» κάνει τα πάντα για να πάρει ακόμα ένα δακτυλίδι.

Ο Λεμπρόν ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο στην τεράστια καριέρα του, με τον «Βασιλιά» να μπαίνει πλέον στην 24η σεζόν της καριέρας του. Οι Σίξερς με την άφιξη του Λεμπρόν έχουν φτιάξει μια πανίσχυρη πεντάδα, με τους Μάξεϊ, Εμπίντ, Έτζκομπ, Τζέιλεν Μπράουν και Τζέιμς.

Ο Ντίλος Μπρουκς σε δηλώσεις του σχολίασε την μετακίνηση του Λεμπρόν στην Φιλαδέλφεια, με τον Καναδό να σημειώνει πως ο Τζέιμς κάνει τα πάντα για να πάρει ακόμα ένα δακτυλίδι.

«Νομίζω ότι κάνει ό,τι μπορεί για να πάρει ένα τελευταίο μικρό δαχτυλίδι. Διάβασα ότι έχει σχεδόν αρκετό υλικό για ένα ντοκιμαντέρ του Last Dance», ανέφερε ο Καναδός περιφερειακός.