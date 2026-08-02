Νέα ισοπαλία στην Ιταλία με θετικό πρόσημο ο Ηρακλής

Άρεσε ο Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη στο 1-1 με την Πάρμα.

Τη δεύτερη ισοπαλία στο τρίτο φιλικό που έδωσε επί ιταλικού εδάφους «μέτρησε» σήμερα (2/8) ο Ηρακλής. Ο «Γηραιός» έμεινε στο 1-1 με την Πάρμα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε συνολικά την υπεροχή και πίεσε την αντίπαλό του.

Το ίδιο σκορ, υπενθυμίζεται, είχαν οι «κυανόλευκοι» στην τελευταία φιλική δοκιμασία τους κόντρα στην Παλέρμο (29/7), ενώ στον πρώτο φιλικό αγώνα τους στη γειτονική χώρα, στις 25 Ιουλίου, είχαν ηττηθεί με 2-0 από την Μπολόνια.

Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν στο 53ο λεπτό με τον Κόλιτς, με τους «παρμέντσι» να φτάνουν στην ισοφάριση στο 76ο λεπτό με γκολ του Μικολαγιέφσκι.

Ο Ηρακλής θα παραμείνει στην Ιταλία, για το βασικό σταδίου προετοιμασίας του, μέχρι το τέλος της εβδομάδας και θα επιστρέψει στη βάση του την Παρασκευή (7/8).

Η αρχική σύνθεση του Ηρακλή από τον Βάλτερ Ματσάρι: Αθανασιάδης, Τσάκλα, Βούρος, Πίνια, Νιζέτ, Σόρια, Καϊμπουέ, Σουρλής, Κράιντς, Ντ’Αουζίλιο, Κόλιτς.

Στο δεύτερο μέρος αγωνίστηκαν και οι: Ίβι Λόπεθ, Χρομάντα, Κούστα, Ρος, Καρλίς, Μιρ, Αναστασιάδης, Μουνιόθ.

Δείτε εδώ ολόκληρο το παιχνίδι: