Ήττα από την Βάαλβαϊκ για την Κηφισιά στο τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας της με ήττα 3-0 από τη Βάαλβαϊκ, στο τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έδωσε το τελευταίο της παιχνίδι πριν από την επιστροφή στην Ελλάδα, γνωρίζοντας την ήττα από τη Βάαλβαϊκ με 3-0.

Οι γηπεδούχοι πήραν από νωρίς το προβάδισμα και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα δύο τερμάτων, ενώ διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα λίγο πριν από το φινάλε.

Το σκορ άνοιξε στο 8ο λεπτό ο Γιόχεμ Ναπ, ενώ στο 37' ο Τζέσε Βαν ντε Χάαρ πέτυχε το 2-0 για τη Βάαλβαϊκ.

Στο δεύτερο μέρος η Κηφισιά είχε περισσότερη ώρα την κατοχή της μπάλας και προσπάθησε να αντιδράσει, δημιουργώντας ευκαιρίες, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει δίχτυα. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε στο 84ο λεπτό ο Ράιν Βαν Χέντελ.

Με τον αγώνα αυτόν ολοκληρώθηκε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της Κηφισιάς στην Ολλανδία, με την αποστολή να επιστρέφει πλέον στην Ελλάδα για τη συνέχεια της προετοιμασίας.

Η σύνθεση της Κηφισιάς:

Αναγνωστόπουλος, Έμπο (46' Αμπάντα, 75' Πολυκράτης), Πέτκοφ, Μάνσο (85' Αποστολάκης), Ντε Λουίς, Ρουκουνάκης (65' Μαγγανάς), Μπένι (65' Αντόνισε), Πόμπο (70' Σαγάλ), Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά (46' Γιάγκνε), Θεοδωρίδης (46' Χριστόπουλος).