Συντριβή ελικοπτέρων στην Ψάθα: Καθηλώθηκαν όλα τα Bell μετά το δυστύχημα

Μετά τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να καθηλώσουν όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Η απόφαση ελήφθη βάσει του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου ασφαλείας και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεότερης αξιολόγησης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που τα δύο ελικόπτερα συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στην Ψάθα. Οι πρώτες εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τα συντρίμμια να είναι διασκορπισμένα στην περιοχή, ενώ βίντεο καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης στον αέρα.

Από αέρος, συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς με μειωμένο αριθμό πτητικών μέσων, μετά την τραγωδία. Έτσι, επιχειρούν οκτώ ελικόπτερα Erickson, δύο αεροσκάφη Canadair και δύο ελικόπτερα Chinook, τα οποία συνεχίζουν τις ρίψεις νερού, σε συντονισμό με τις επίγειες δυνάμεις που δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από τη σύγκρουση δύο άτομα που βρίσκονταν στο πρώτο ελικόπτερο, που επικοινώνησε με το κέντρο επιχειρήσεων, τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Οι χειριστές των δύο ελικοπτέρων ήταν ρουμανικής καταγωγής, ενώ οι συντονιστές ήταν Έλληνες. Τα εναέρια μέσα ήταν μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα και το καθένα είχε πλήρωμα δύο ατόμων. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μία κινητή μονάδα για τη μεταφορά των τραυματιών.

Πηγές από την εταιρεία που είχε μισθώσει τα δύο ελικόπτερα αναφέρουν πως, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι αυτό του ανθρώπινου λάθους, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για τεχνική βλάβη.

Πηγή: newsit.gr