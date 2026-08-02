Ψάθα: «Να διευκρινιστεί ο ρόλος του 2ου ελικοπτέρου» - Εμπειρογνώμονας για τη σύγκρουση ελικοπτέρων

Μία πρώτη εικόνα για τα αίτια που προκάλεσαν το αεροπορικό δυστύχημα με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα προσπάθησε να δώσει ο εμπειρογνώμονας και πιλότος Παντελής Φραγκούλης σε δηλώσεις του στο Mega.

Όπως ανέφερε αρχικά ο κ. Φραγκούλης πρόκειται για ένα τραγικό λάθος που αποτυπώνεται και στο βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στο αέρα, αν επιβεβαιωθεί ότι ένα εξ αυτών ήταν συντονιστικό. Αυτό γιατί απαγορεύεται συντονιστικό ελικόπτερο να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τα ελικόπτερα που κάνουν ρίψεις νερού και ελιγμούς για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Όπως τόνισε προτού καταλήξει ο κ. Φραγκούλης πρέπει να διευκρινιστεί από την Πυροσβεστική ο ρόλος του δευτέρου ελικοπτέρου, αν ήταν συντονιστικό ή αν ήταν και αυτό πυροσβεστικό.

Δείτε το βίντεο του Mega με τις δηλώσεις του πιλότου και εμπειρογνώμονα Παντελή Φραγκούλη:

Πηγή: newsbomb.gr