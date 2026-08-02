«Σε δυσμενή θέση ο Ινφαντίνο μετά το "ναυάγιο" του σχεδίου για το Μουντιάλ»

Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση είναι ο Τζιάνι Ινφαντίνο, μετά την αποτυχία του σχεδίου για την πώληση μέρους των μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, η έντονη αντίδραση που προκάλεσε η πρόταση του Ινφαντίνο έχει αλλάξει πλήρως το κλίμα γύρω από το πρόσωπό του. Το σχέδιο για την πώληση ποσοστού των εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ απορρίφθηκε από τις συνομοσπονδίες και σημαντικούς παράγοντες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, γεγονός που έχει αποδυναμώσει σημαντικά τη θέση του.

Ο 56χρονος παράγοντας, ο οποίος μέχρι πρότινος θεωρούνταν κυρίαρχος στη διοίκηση της FIFA, είναι πλέον αντιμέτωπος με έντονες πιέσεις και αυξανόμενη αμφισβήτηση.

Πολλά στελέχη της ομοσπονδίας εμφανίζονται δυσαρεστημένα με τις επιλογές και τον τρόπο διοίκησής του, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του.