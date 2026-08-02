Παίκτης της Γιουβέντους με κάθε επισημότητα ο Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς

Η Γιουβέντους προχώρησε στην ενίσχυση του ρόστερ της, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο 18χρονος Βόσνιος διεθνής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, το οποίο θα τον κάνει κάτοικο Τορίνου έως τις 30 Ιουνίου 2031.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής προέρχεται από μια πολύ καλή σεζόν με τη Σάλτσμπουργκ, όπου αγωνίστηκε ως δανεικός από τη Λεβερκούζεν. Σε συνολικά 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις κατέγραψε 13 γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ, όντας έναν από τους πιο παραγωγικούς ποδοσφαιριστές της αυστριακής ομάδας.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη παραστάσεις και στην εθνική ομάδα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Αφού πέρασε από όλα τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια, έχει καταγράψει ήδη 11 συμμετοχές με την ανδρική ομάδα, πετυχαίνοντας δύο γκολ. Το ένα από αυτά σημειώθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Η Γιουβέντους στην ανακοίνωση της χαρακτηρίζει τον Αλαϊμπέγκοβιτς ως «έναν ποδοσφαιριστή με λαμπρό μέλλον, ισχυρή προσωπικότητα και μεγάλες προοπτικές εξέλιξης, που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της ομάδας τα επόμενα χρόνια».