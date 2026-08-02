Συμπαίκτης του Βλαχοδήμου στην Μπόρνμουθ!

Ο 22χρονος Ισπανός δεξιός μπακ βρισκόταν εδώ και καιρό στο στόχαστρο της αγγλικής ομάδας, η οποία έδωσε τα χέρια με τη Σεβίλλη αντί ενός ποσού που φτάνει τα 11 εκατομμύρια ευρώ και έξτρα ακόμα δυο ως μπόνους, ανάλογα με τις συμμετοχές του.
Ο Χουάνλου (1,86μ.) ξεχώρισε στη La Liga. Μετρά, ήδη, 16 γκολ - 21 ασίστ σε 220 αγώνες καριέρας! Αναμένεται να ταξιδέψει στην Αγγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2031. Σύντομα οι ανακοινώσεις.
🚨🍒 Juanlu to Bournemouth, here we go! Deal done and exclusive story confirmed. 🇪🇸— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2026
Sevilla receive €11m fixed fee plus €2m add-ons for the Spanish right back.
Green light for medical as negotiations revealed last night were very advanced. pic.twitter.com/YVndduzGKW