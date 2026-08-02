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Συμπαίκτης του Βλαχοδήμου στην Μπόρνμουθ!

Ποδόσφαιρο
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Μετά τον Αντόνιο Σίλβα της Μπενφίκα, τα «Κεράσια» έκλεισαν το μεσημέρι της Κυριακής (2/8) και τον Χουάνλου Σάντσεθ.

Ο 22χρονος Ισπανός δεξιός μπακ βρισκόταν εδώ και καιρό στο στόχαστρο της αγγλικής ομάδας, η οποία έδωσε τα χέρια με τη Σεβίλλη αντί ενός ποσού που φτάνει τα 11 εκατομμύρια ευρώ και έξτρα ακόμα δυο ως μπόνους, ανάλογα με τις συμμετοχές του. 

Ο Χουάνλου (1,86μ.) ξεχώρισε στη La Liga. Μετρά, ήδη, 16 γκολ - 21 ασίστ σε 220 αγώνες καριέρας! Αναμένεται να ταξιδέψει στην Αγγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2031. Σύντομα οι ανακοινώσεις.

Συμπαίκτης του Βλαχοδήμου στην Μπόρνμουθ!