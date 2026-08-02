Συμπαίκτης του Βλαχοδήμου στην Μπόρνμουθ!

Μετά τον Αντόνιο Σίλβα της Μπενφίκα, τα «Κεράσια» έκλεισαν το μεσημέρι της Κυριακής (2/8) και τον Χουάνλου Σάντσεθ.

Ο 22χρονος Ισπανός δεξιός μπακ βρισκόταν εδώ και καιρό στο στόχαστρο της αγγλικής ομάδας, η οποία έδωσε τα χέρια με τη Σεβίλλη αντί ενός ποσού που φτάνει τα 11 εκατομμύρια ευρώ και έξτρα ακόμα δυο ως μπόνους, ανάλογα με τις συμμετοχές του.

Ο Χουάνλου (1,86μ.) ξεχώρισε στη La Liga. Μετρά, ήδη, 16 γκολ - 21 ασίστ σε 220 αγώνες καριέρας! Αναμένεται να ταξιδέψει στην Αγγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2031. Σύντομα οι ανακοινώσεις.