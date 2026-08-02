Η αδιανόητη προπόνηση του Κέντρικ Ναν (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει διαμορφώσει ένα τρομερό ρόστερ, με στόχο την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης.
Ο Κέντρικ Ναν μπορεί να βρίσκεται σε διακοπές, αλλά με κάθε ευκαιρία… λιώνει στην προπόνηση. Ο Αμερικανός αστέρας ακολούθησε ένα αδιανόητο πρόγραμμα, δείχνοντας πως η δουλειά δεν σταματάει ποτέ για τον ίδιο.
Δείτε το βίντεο:
@eurohoops_greece
☘️🔥 𝝜 𝝖𝝙𝝞𝝖𝝢𝝤𝝜𝝩𝝜 𝝥𝝦𝝤𝝥𝝤𝝢𝝜𝝨𝝜 𝝩𝝤𝝪 𝝢𝝖𝝢 𝝨𝝩𝝜𝝢 𝝖𝝡𝝚𝝦𝝞𝝟𝝜 Ο αστέρας του Παναθηναϊκού δεν... επαναπαύεται και δουλεύει σκληρά για την σεζόν 2026/27!♬ Working in Progress - Phortte Music