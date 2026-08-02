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Η αδιανόητη προπόνηση του Κέντρικ Ναν (vid)

Μπάσκετ
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Ο Κέντρικ Ναν προπονείται σκληρά και στις διακοπές του ώστε να είναι έτοιμος για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει διαμορφώσει ένα τρομερό ρόστερ, με στόχο την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Κέντρικ Ναν μπορεί να βρίσκεται σε διακοπές, αλλά με κάθε ευκαιρία… λιώνει στην προπόνηση. Ο Αμερικανός αστέρας ακολούθησε ένα αδιανόητο πρόγραμμα, δείχνοντας πως η δουλειά δεν σταματάει ποτέ για τον ίδιο.

Δείτε το βίντεο:

@eurohoops_greece

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♬ Working in Progress - Phortte Music
Η αδιανόητη προπόνηση του Κέντρικ Ναν (vid)