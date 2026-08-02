Κυψέλη: Το χρονικό της σκοτεινής δολοφονίας της Βρετανίδας - Η σχέση της με τον Αφγανό που συνελήφθη

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας που διέμενε στην Κυψέλη. Οι αρχές έχουν συλλάβει έναν Αφγανό άνδρα, τον οποίο και θεωρούν δράστη της δολοφονίας της.

Το μεσημέρι της 18ης Ιουλίου, μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτιριακό συγκρότημα στην Κυψέλη εντοπίστηκε μία μεγάλη ταξιδιωτική βαλίτσα. Στο εσωτερικό της, τυλιγμένη με μαύρο ύφασμα, βρισκόταν διαμελισμένη η σορός μιας γυναίκας σε προχωρημένη σήψη.

Δεν υπήρχαν έγγραφα, προσωπικά αντικείμενα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να οδηγεί στην ταυτότητά της. Παρά την κατάσταση του σώματος και τις υψηλές θερμοκρασίες, στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να εντοπίσουν αξιοποιήσιμα δακτυλικά αποτυπώματα. Μέσω της συνεργασίας με την Interpol και της συνεργασίας με ξένες Αρχές διαπιστώθηκε ότι η νεκρή ήταν η 38χρονη Βρετανίδα Elisabeth Jane Ross, με καταγωγή από τη Σκωτία.

Η Ross είχε φτάσει στην Ελλάδα στις 29 Ιουνίου 2026 από το Εδιμβούργο. Ήταν κόρη Σκωτσέζου μεγαλοδικηγόρου, συμβούλου του πρωθυπουργού της χώρας καταγωγής της. Από μικρή ηλικία είχε αναπτύξει έντονη εθελοντική δράση με εκκλησίες και άλλους οργανισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Αρχικά διέμεινε σε κατάλυμα Airbnb και στη συνέχεια φιλοξενήθηκε σε φιλικά πρόσωπα. Από τις 2 Ιουλίου έως τις 16 Ιουλίου μεταφέρθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρεθύμνου 9 στα Εξάρχεια, στο οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, κλειδιά διέθετε και ο κατηγορούμενος. Σε αυτό το σπίτι, σύμφωνα με πληροφορίες, συγκεντρώνονταν άτομα που συνδέονταν με θρησκευτική οργάνωση ή ΜΚΟ.

Στον ίδιο χώρο προσερχόταν και μία φίλη της, επίσης Βρετανίδα. Ο σύντροφος της φίλης της ήταν ο 26χρονος Αφγανιστάν. Η τελευταία επιβεβαιωμένη επικοινωνία της Ross με άνθρωπο του περιβάλλοντός της έγινε το βράδυ της 15ης Ιουλίου. Μετά από εκείνη τη νύχτα κανείς δεν την είδε ξανά. Τα μηνύματα από το κινητό της, όμως, συνεχίστηκαν.

Συγγενείς και φίλοι άρχισαν να παρατηρούν ότι ο τρόπος γραφής είχε αλλάξει. Οι απαντήσεις δεν έμοιαζαν με τις δικές της, το ύφος ήταν διαφορετικό και οι επικοινωνίες γίνονταν όλο και πιο ύποπτες. Η εικόνα που σχηματιζόταν ήταν πως κάποιος άλλος κρατούσε πλέον το τηλέφωνό της και προσπαθούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ήταν ακόμη ζωντανή.

Συνεχίστηκαν και οι αναλήψεις

Την ίδια ώρα, από τον τραπεζικό της λογαριασμό πραγματοποιούνταν διαδοχικές αναλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες της έρευνας, ο δράστης φέρεται να αφαιρούσε καθημερινά το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσό, με το συνολικό ύψος των αναλήψεων να φτάνει περίπου τις 12.000 ευρώ.

Το κρίσιμο στοιχείο για τις Αρχές ήρθε από τις κάμερες ασφαλείας και την ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων. Το βράδυ της 16ης Ιουλίου ο 26χρονος καταγράφηκε να αποχωρεί από το διαμέρισμα μεταφέροντας μία μεγάλη ταξιδιωτική βαλίτσα. Η διαδρομή του κατέληγε στο εγκαταλελειμμένο συγκρότημα όπου, δύο ημέρες αργότερα, θα εντοπιζόταν η σορός της Ross. Λίγα λεπτά μετά την άφιξή του στο σημείο, εμφανίζεται να αποχωρεί χωρίς τη βαλίτσα. Μαζί του κρατούσε μόνο ένα σακίδιο.

Η κρίσιμη κατάθεση της συντρόφου του

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέκτησε και η κατάθεση της συντρόφου του Αφγανού. Η γυναίκα ανέφερε στους αστυνομικούς ότι, μέσω εφαρμογής κοινής χρήσης τοποθεσίας, είχε διαπιστώσει πως ο 26χρονος βρισκόταν τη νύχτα της 15ης προς 16η Ιουλίου στο σπίτι όπου έμενε η Βρετανίδα.

Όταν δημοσιοποιήθηκε η ταυτότητα της νεκρής, άρχισε να υποψιάζεται ότι ο σύντροφός της είχε εμπλακεί στην υπόθεση. Πήρε το παιδί τους, εγκατέλειψε την οικογενειακή κατοικία και παρέδωσε στις Αρχές ένα καινούργιο κινητό τηλέφωνο και 2.550 ευρώ, εκτιμώντας ότι τα χρήματα ενδέχεται να προέρχονταν από το θύμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια κατέθεσε ακόμη ότι ο 26χρονος τής είχε παραδεχθεί πως σκότωσε την Ross. Ως πιθανό κίνητρο φέρεται να επικαλέστηκε διαφωνίες που σχετίζονταν με προσπάθεια θρησκευτικού προσηλυτισμού.

Ο 26χρονος προσήχθη στις 30 Ιουλίου στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Απέναντι στους αστυνομικούς δεν φέρεται να παραδέχθηκε ότι σκότωσε την 38χρονη.

Υποστήριξε ότι, όταν πήγε στο διαμέρισμα, τη βρήκε ήδη νεκρή στο μπάνιο. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι τοποθέτησε τη σορό της μέσα στη βαλίτσα και τη μετέφερε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, λέγοντας ότι το έκανε για να «μην μπλέξει».

Παράλληλα, φέρεται να ομολόγησε ότι χρησιμοποίησε το κινητό της, έστειλε μηνύματα σε φίλους και συγγενείς προσποιούμενος ότι ήταν η ίδια και πραγματοποίησε αναλήψεις με τις τραπεζικές της κάρτες.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του κατασχέθηκαν μία μεταλλική ρέπλικα πιστολιού τύπου Glock και ένα μαχαίρι στρατιωτικού τύπου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πηγή: iefimerida.gr