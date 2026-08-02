Βίλια: Κάηκε το σπίτι εθελοντή πυροσβέστη, ενώ εκείνος έσωζε τις κατοικίες δεκάδες άλλων ανθρώπων

Εθελοντής πυροσβέστης που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή σώζοντας άλλες κατοικίες, επέστρεψε και βρήκε το δικό του σπίτι ολοσχερώς καμένο.

Η φωτιά στη Βίλια άφησε πίσω της μια ιδιαίτερα οδυνηρή ειρωνεία: ο εθελοντής πυροσβέστης Γρηγόρης Σχοίζας, που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή σώζοντας σπίτια και περιουσίες συμπολιτών του, επέστρεψε και βρήκε το δικό του σπίτι ολοσχερώς καμένο.

Μιλώντας στον ΑLPHA, δήλωσε: «Δυστυχώς αυτή είναι η τραγική ειρωνεία, είμαστε εθελοντές, σώζουμε σπίτια και περιουσίες ανθρώπων αλλά χτες δεν βρέθηκε κάποιος να γλιτώσει το δικό μου σπίτι, ήταν στο έλεος της φωτιάς, κάηκε άβρεχτο που λέμε, δυστυχώς από το σπίτι έμειναν μόνο τα ντουβάρια».

Η φωτιά στη Βίλια συνεχίζει να προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές, με πολλές οικογένειες να μετρούν απώλειες σπιτιών και περιουσιών, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν σκληρή μάχη για τον περιορισμό του μετώπου.

Πηγή: iefimerida.gr