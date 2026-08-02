Καίγονται Κιθαιρώνας και Γεράνια Όρη - Τραγωδία χωρίς τέλος

Δραματική παραμένει η κατάσταση στα Γεράνεια Όρη, όπου η μεγάλη πυρκαγιά εξακολουθεί να μαίνεται, με το πύρινο μέτωπο να εκτείνεται σε πολλά χιλιόμετρα.

Πάνω από την Ψάθα και σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου σημειώθηκε η πτώση των δύο ελικοπτέρων, η εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Οι φλόγες έχουν ενταθεί πάνω από την παραλιακή περιοχή της Ψάθας, ενώ το μέτωπο εκτείνεται από τις κορυφογραμμές των Γερανείων προς την πλευρά των Μεγάρων.

Σύμφωνα με την εικόνα από το πεδίο, δεν απειλείται άμεσα το Αλεποχώρι. Στην περιοχή διακρίνονται τόσο οι εκτάσεις που είχαν καεί κατά τις μεγάλες πυρκαγιές του 2021 όσο και τμήματα δάσους που είχαν παραμείνει έως σήμερα ανέπαφα και πλέον παραδίδονται στις φλόγες.

Παρά την ένταση της πυρκαγιάς, στην περιοχή όπου εξελίσσεται το κυρίως μέτωπο δεν υπάρχουν κατοικημένοι οικισμοί, γεγονός που περιορίζει –προς το παρόν– τον άμεσο κίνδυνο για κατοικίες. Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από το πεδίο, σημειώθηκε νέα αναζωπύρωση στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Η πρόσβαση προς την περιοχή παραμένει κλειστή, καθώς στον δρόμο βρίσκεται το ελικόπτερο που κατέπεσε νωρίτερα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, ενώ παραμένει άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί η επιχείρηση απομάκρυνσής του.

Πηγή: ethnos.gr