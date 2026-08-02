Απαρτία: 5 ελληνικές ομάδες στην αυριανή κλήρωση!

Η στήλη «Room Data» επανέρχεται με φόντο την αυριανή (3/8) κλήρωση της UEFA, όπου θα δώσουν το «παρών» και οι πέντε εκπρόσωποι της Ελλάδας.

Ημέρα κληρώσεων η αυριανή, με μια σημαντική συγκυρία: και οι πέντε εκπρόσωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου θα δώσουν το «παρών» στις τρεις κληρώσεις της UEFA.

Αυτό θα συμβεί μόλις για δεύτερη φορά στα έξι χρόνια που η UEFA διεξάγει τις διοργανώσεις της σε τρία επίπεδα:

Πέρυσι (2025), ο Άρης είχε αποκλειστεί νωρίς, ενώ ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλίσει απευθείας συμμετοχή στη League Phase. Έτσι, στις κληρώσεις συμμετείχαν μόνο τρεις ελληνικές ομάδες (Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ), χωρίς ελληνικό εκπρόσωπο στην κλήρωση του Champions League.

Το 2024, η Ελλάδα είχε μόνο τέσσερις ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται και πάλι απευθείας στη League Phase, χωρίς να συμμετάσχει στα προκριματικά.

Το 2023 είχαμε ξανά απαρτία, με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Άρη να μοιράζονται στις κληρώσεις των τριών διοργανώσεων.

Το 2022 και το 2021 οι ελληνικές συμμετοχές ήταν τέσσερις, όμως στα πλέι οφ έφτασαν λιγότερες ομάδες, καθώς αποκλείστηκαν πρόωρα ο ΠΑΟΚ (το 2022) και οι ΑΕΚ και Άρης (το 2021).

Από το 2020 και παλαιότερα, οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις ήταν δύο και το φορμάτ των προκριματικών διαφορετικό.

Όσον αφορά την αυριανή διαδικασία, πρώτοι στη... σκηνή μπαίνουν η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, για την κλήρωση των πλέι οφ του Champions League (13:00). Η ΑΕΚ θα συμμετάσχει στο μονοπάτι των πρωταθλητών (Champions Path), ενώ ο Ολυμπιακός στο League Path.

Στις 14:00 ακολουθεί η κλήρωση των πλέι οφ του Europa League, με τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ. Ο ΠΑΟΚ θα βρίσκεται στους «ισχυρούς» και ο ΟΦΗ στους «ανίσχυρους», με δεδομένο, φυσικά, ότι οι δύο ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να κληρωθούν μεταξύ τους.

Τέλος, στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των πλέι οφ του Conference League. Εκεί θα συμμετάσχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα μάθει τον πιθανό αντίπαλό του σε περίπτωση πρόκρισης επί της ΤΣΣΚΑ 1948, αλλά και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μάθει το ζευγάρι με το οποίο θα διασταυρωθεί σε περίπτωση αποκλεισμού από την Άντερλεχτ. Και οι δύο ελληνικές ομάδες θα βρίσκονται στους «ισχυρούς».

