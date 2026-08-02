Λιβάι Γκαρσία: Έχασε μόλις 1 ματς από τραυματισμό στην Σπαρτάκ!

Ο Λιβάι Γκαρσία, τον οποίον βλέπει πολύ... ζεστά ο Παναθηναϊκός, έχει μείνει μακριά από τραυματισμούς στην Ρωσία και έχει χάσει μόλις 1 ματς της ομάδας του.

Η ποιότητα του Λιβάι Γκαρσία είναι αδιαμφισβήτητη, με τον άσο από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο να ξεχωρίζει στα 4.5 χρόνια παρουσίας του στην Ελλάδα με την φανέλα της ΑΕΚ.

Εάν υπήρχε κάτι αρνητικό στην περίπτωσή του ήταν μια ευπάθεια στους τραυματισμούς, που τον έθετε συχνά στα πιτς και ανάγκαζε τον «Δικέφαλο» να πορευτεί δίχως αυτόν. Την τελευταία διετία του στην Ένωση απουσίασε συνολικά από 29 παιχνίδια, γεγονός που οδήγησε ουσιαστικά και την αποχώρησή του για την Ρωσία και την Σπαρτάκ Μόσχας.

Εκεί όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά, αφού ο έμπειρος άσος αντιμετώπισε μόλις έναν τραυματισμό και έχασε... 1 αγώνα! Κατά τα άλλα μετράει 48 συμμετοχές (με 10 γκολ και 5 ασίστ) και βρίσκεται πάντα στην διάθεση του προπονητή του, γεγονός που σίγουρα παίζει ρόλο στην άποψη που έχουν διαμορφώσει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για την περίπτωσή του.

Το βιογραφικό του Λιβάι Γκαρσία

Ο Λιβάι αγωνιζόταν στην Ολλανδία (Εξέλσιορ και Αλκμάαρ) πριν πάει στο Ισραήλ (Κίριατ Σιμόνα και Μπειτάρ Ιερουσαλήμ). Η ΑΕΚ τον απέκτησε από την Μπεϊτάρ το 2020. Στην Ένωση έμεινε για 4,5 σεζόν, καταγράφοντας 160 συμμετοχές, σκοράροντας 56 φορές και μοιράζοντας 27 ασίστ.

Τον Φεβρουάριο του 2025 πήρε μεταγραφή στη Σπαρτάκ Μόσχας, με την οποία μετρά 48 εμφανίσεις, 10 γκολ και 5 ασίστ.