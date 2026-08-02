Θετική εξέλιξη με Ντέσερς: Έτοιμος να παίξει στα Play-Offs του Conference League!

Πολύ ευχάριστη εξέλιξη όσον αφορά την επιστροφή του Σίριλ Ντέσερς στην δράση, με τον Νιγηριανό να αναμένεται να είναι έτοιμος για το πρώτο ματς των Play-Offs (εφόσον φυσικά φτάσει εκεί ο Παναθηναϊκός).

Θετικά είναι τα νέα σχετικά με την κατάσταση του Σίριλ Ντέσερς, καθώς η αποθεραπεία του εξελίχθηκε ιδανικά και ο ποδοσφαιριστής είναι πλέον έτοιμος να ανεβάσει ρυθμούς.

Το ιατρικό επιτελείο άναψε το «πράσινο φως» για την πλήρη επανένταξή του στις προπονήσεις της ομάδας, έπειτα από την εξαιρετική πορεία της αποκατάστασής του. Ο Ντέσερς ακολούθησε με απόλυτο επαγγελματισμό το πρόγραμμα αποθεραπείας του καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, πραγματοποιώντας ατομικές θεραπείες και ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης, ενώ συνέχισε με την ίδια προσήλωση και κατά την προετοιμασία.

Πλέον, η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στη δράση έχει ξεκινήσει. Σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, στόχος είναι να είναι διαθέσιμος για το πρώτο παιχνίδι των Play-Offs του Conference League, στις 20 Αυγούστου, εφόσον φυσικά η ομάδα εξασφαλίσει την πρόκρισή της.