Παναθηναϊκός: «Παίζει» δυνατά του Λιβάι Γκαρσία!

Ο 28χρονος επιθετικός από το Τρινιντάντ που είχε εκπληκτική παρουσία στα γήπεδά μας με τα χρώματα της ΑΕΚ, είναι ο παίκτης που έχει ξεχωρίσει το «τριφύλλι».

«Χτύπημα» από το… σίγουρο ράφι θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, «παλεύουν» για την απόκτηση του Λιβάι Γκαρσία. Ποδοσφαιριστή που γνωρίζουμε καλά από την παρουσία του στα ελληνικά γήπεδα με τα χρώματα της ΑΕΚ, με την οποία έκανε σπουδαίες εμφανίσεις πριν πάρει μεταγραφή για τη Σπαρτάκ Μόσχας.

Πριν κάποιες μέρες μέσω των εκπροσώπων του, ο επιθετικός από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο διαμήνυσε στη ρωσική ομάδα πως θέλει να αποχωρήσει άμεσα. Κάτι που… σήμανε συναγερμό στον Παναθηναϊκό, λόγω της ανάγκης του για σίγουρη λύση στις θέσεις που αγωνίζεται ο 28χρονος.

Οι «πράσινοι» άρχισαν άμεσα τις προσπάθειες για να κάνουν δικό τους τον ποδοσφαιριστή. Έχοντας σημαντικό ανταγωνισμό στην προσπάθειά τους, αλλά και ξεκάθαρο στόχο να βάλουν τον «μαύρο πάνθηρα» στη μηχανή τους. Ανεβάζοντας ποιοτικά επίπεδα τη μεσοεπιθετική γραμμή, με παίκτη που προσφέρει πολυεπίπεδα στο χορτάρι.

Ξεχωρίζει για τη δύναμη και την ταχύτητά του. Οι εντάσεις στο παιχνίδι του είναι εντυπωσιακές, όπως και συνολικά η αθλητικότητά του (το άλμα του στις κεφαλιές για παράδειγμα).

«Κουμπώνει» ιδανικά στην αγωνιστική φιλοσοφία του Τζέικομπ Νίστρουπ. Μάλιστα πρόθεση του Δανού τεχνικού, είναι να τον έχει χρησιμοποιεί σε πάνω από μία θέση. Ο Λιβάι Γκαρσία αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια ως εξτρέμ, αλλά και ως σέντερ φορ.

Ο Λιβάι αγωνιζόταν στην Ολλανδία (Εξέλσιορ και Αλκμάαρ) πριν πάει στο Ισραήλ (Κίριατ Σιμόνα και Μπειτάρ Ιερουσαλήμ). Η ΑΕΚ τον απέκτησε από την Μπεϊτάρ το 2020. Στην Ένωση έμεινε για 4,5 σεζόν, καταγράφοντας 160 συμμετοχές, σκοράροντας 56 φορές και μοιράζοντας 27 ασίστ.

Τον Φεβρουάριο του 2025 πήρε μεταγραφή στη Σπαρτάκ Μόσχας, με την οποία μετρά 48 εμφανίσεις, 10 γκολ και 5 ασίστ.

Επιβεβαίωση από τον Παναθηναϊκό!

Λίγη ώρα μετά την αποκάλυψη του SDNA, ήρθε η επιβεβαίωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» τονίζουν πως όντως ο Λιβάι Γκαρσία τους ενδιαφέρει και σε περίπτωση που αποκτηθεί προορίζεται για εξτρέμ, αλλά και επιθετικός σε διάταξη 4-4-2.