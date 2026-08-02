Η Άλκμααρ διέσυρε την Αίντχόφεν και κατέκτησε το Σούπερ Καπ

Απίστευτη παράσταση από την ΑΖ που διέλυσε μέσα στο σπίτι της (0-4) την πρωταθλήτρια PSV.

Εκπληκτική παράσταση μέσα στο Φίλιπς Στάντιον για την ΑΖ, που… άλλαξε τα φώτα της πρωταθλήτριας και κατέκτησε το ολλανδικό Σούπερ Καπ.

Η απευθείας αποβολή του Φίρμαν στο 9ο λεπτό άλλαξε για πάντα τις ισορροπίες, με την Άλκμααρ να μυρίζεται… αίμα και να διασύρει την PSV μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Ο Μέρντινκ άνοιξε το σκορ στο 25ο λεπτό, με την ΑΖ να στήνει ένα πάρτι στην επανάληψη.

Ο Βραζιλιάνος Γουέσλι τελείωσε τον τελικό στο 51ο λεπτό, όμως από εκεί και μετά η Άλκμααρ βρήκε άλλα δύο γκολ με τους Ντάικστρα (58’) και Ντάαλ (66’) για να φτάσει στο επιβλητικό 0-4.