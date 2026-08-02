Καιρός αύριο: Άνοδος της θερμοκρασίας και μικρή εξασθένηση των ανέμων

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις να εμφανίζονται τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ δείχνει ότι ο καιρός θα γίνει λίγο πιο ζεστός, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια έως τους 37 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα νησιά θα κυμανθεί από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια έως 2 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί και στα ανατολικά βορειοανατολικοί, 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 με 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: newsit.gr