Σπουδαία κίνηση των οργανωμένων του Παναθηναϊκού για τους πληγέντες από τις φωτιές (pic)

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού έδειξαν για μια ακόμα φορά το κοινωνικό τους πρόσωπο, μαζεύοντας είδη ανάγκης για τους πληγέντες από την φωτιά στο Πόρτο Γερμενό.

Οι οπαδοί του «Τριφυλλιού» έχουν (απο)δείξει πάρα πολλές φορές το ανθρώπινο και κοινωνικό τους πρόσωπο και το έκαναν ακόμα μια, συγκεντρώνοντας αντικείμενα και είδη πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες από την φωτιά στο Πόρτο Γερμενό.

Αντιπροσωπεία των οργανωμένων του συλλόγου παρέδωσε τα αντικείμενα αυτά στους πυρόπληκτους, δείχνοντας έτσι έμπρακτα στην στήριξή τους και προσφέροντας μια σημαντική βοήθεια και μια... ανάσα σε ανθρώπους που βλέπουν την ζωή τους να αλλάζει μέσα σε μια στιγμή.

Δείτε φωτογραφία με τα αντικείμενα που συγκέντρωσαν οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού: