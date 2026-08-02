Πέθανε ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής Δημήτρης Ξανθάκης

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έφερε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή, Δημήτρη Ξανθάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

“Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας πατέρα Δημήτρη Ξανθάκη που έφυγε από την ζωή σήμερα 2 Αυγούστου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026 στις 11:00π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Δάσος Χαϊδαρίου. Θα ακολουθήσει η ταφή στα Διγελιώτικα Αιγίου.” ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο γιος του, Βασίλης.

Ο Δημήτρης Ξανθάκης γεννήθηκε το 1944 στον Πειραιά και έγινε επαγγελματίας τραγουδιστής το 1962, οπότε έγραψε και τον πρώτο του δίσκο που περιείχε 3 τραγούδια σε δική του μουσική.

Έκανε μια διαδρομή 40 ετών στο κλασικό λαϊκό τραγούδι, ξεχωρίζοντας για την σταθερότητα της φωνής του. Θεωρήθηκε κορυφαίος ερμηνευτής της “σχολής” Καζαντζίδη.

Έχει ερμηνεύσει κομμάτια όπως τα “Μια λεπτομέρεια”, “Δεν είσαι αγάπη”, “Το ένα ποτήρι πάνω στ’ άλλο”, ενώ κυκλοφόρησε και τη συλλογή “Εγώ Μπεκρής – 36 Επιτυχίες”.

Πηγή: newsit.gr