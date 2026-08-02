Ελ Αραμπί: «Χαρούμενος που επέστρεψα στην Αθήνα – Μία νέα πρόκληση με τη Μαρκό»

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Μαρκό, λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της Μαρκό στο Instagram, ο Ελ Αραμπί δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για την επιστροφή του στην ελληνική πρωτεύουσα και εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη νέα πρόκληση που ανοίγεται μπροστά του.

«Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ, που επέστρεψα στην Αθήνα και που έχω μπροστά μου μία νέα πρόκληση με τη Μαρκό. Ελπίζω να πραγματοποιήσουμε μία καλή σεζόν. Φίλοι της Μαρκό, σας χρειαζόμαστε δίπλα μας για να ζήσουμε όλοι μαζί μία υπέροχη χρονιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο έμπειρος επιθετικός.

Παράλληλα, ο Ελ Αραμπί απηύθυνε κάλεσμα στους φιλάθλους της ομάδας να στηρίξουν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, τονίζοντας ότι η παρουσία και η υποστήριξή τους θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα στην προσπάθεια της Μαρκό να πετύχει τους στόχους της.