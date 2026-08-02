Σκροπολίθας: «Το πρόσημο είναι θετικό»

Η Εθνική Εφήβων γνώρισε την ήττα με 99-69 από τη Γερμανία στο Τρεντίνο και κατέλαβε την 6η θέση στο EuroBasket U18, αλλά ο Βασίλης Σκροπολίθας έμεινε ικανοποιημένος από τη γενική παρουσία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δυστυχώς στο σημερινό παιχνίδι δεν μπορέσαμε να ματσάρουμε την αθλητικότητα και τα μεγέθη της Γερμανίας, Είχαμε έλειμμα στην ενέργεια, είχαμε τραυματισμούς κατά την διάρκεια του παιχνιδιού και αυτό μας έβγαλε εκτός ρυθμού. Δεν έχω κανένα παράπονο από τα παιδιά από όλο το τουρνουά. Καταφέραμε να κοιτάξουμε στα μάτια χώρες με ιστορία στα αναπτυξιακά προγράμματα και θα μπορούσαμε να ήμασταν και πιο ψηλά με τις εμφανίσεις που κάναμε.

Τερματίσαμε στην έκτη θέση στην Ευρώπη Ακόμη κι αν μας πονάει, το πρόσημο είναι θετικό στα δικά μου τα μάτια και δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από άλλες χώρες. Απλώς πρέπει να δώσουμε χώρο στους νέους αθλητές για να μπορέσουν να εξελιχθούν μέσα από τα πρωταθλήματά τους. Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε όλο το επιτελείο για αυτές τις 50 ημέρες. Καλή συνέχεια εύχομαι καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά».