Επίσημο: Μόνιμα στην Γιουβέντους ο Κόλο Μουανί!

Μόνιμος κάτοικος Τορίνο είναι πλέον ο Κόλο Μουνί, ο οποίος αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από την Γιουβέντους. Ο Γάλλος επιθετικός, ο οποίος είχε αγωνιστεί και ως δανεικός στην Μεγάλη Κυρία, μετακομίζει μόνιμα πια στην Ιταλία σε ένα deal που έκλεισε τελικά στα 38 εκατομμύρια ευρώ, συν άλλα 12 με την μορφή μπόνους.
Ο Μουανί υπέγραψε συμβόλαιο πέντε ετών και είναι το δεύτερο μεγάλο απόκτημα της Γιουβέντους την ίδια μέρα, μετά την απόκτηση του Βόσνιου εξτρέμ Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς από την Αϊντχόφεν.
Le Paris Saint-Germain annonce le transfert de Randal Kolo Muani à la Juventus.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 2, 2026
Le Club remercie Randal et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. 💪
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