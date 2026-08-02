Επίσημο: Μόνιμα στην Γιουβέντους ο Κόλο Μουανί!

Η Μεγάλη Κυρία ολοκλήρωσε την πανάκριβη μεταγραφή του Γάλλου επιθετικού από την Παρί Σεν Ζερμέν!

Μόνιμος κάτοικος Τορίνο είναι πλέον ο Κόλο Μουνί, ο οποίος αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από την Γιουβέντους. Ο Γάλλος επιθετικός, ο οποίος είχε αγωνιστεί και ως δανεικός στην Μεγάλη Κυρία, μετακομίζει μόνιμα πια στην Ιταλία σε ένα deal που έκλεισε τελικά στα 38 εκατομμύρια ευρώ, συν άλλα 12 με την μορφή μπόνους.

Ο Μουανί υπέγραψε συμβόλαιο πέντε ετών και είναι το δεύτερο μεγάλο απόκτημα της Γιουβέντους την ίδια μέρα, μετά την απόκτηση του Βόσνιου εξτρέμ Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς από την Αϊντχόφεν.