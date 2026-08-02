Στην πόρτα της εξόδου από Νάπολι ο Λουκάκου!

Ο Βέλγος στράικερ δεν ανανεώνει το συμβόλαιο του με τον ιταλικό σύλλογο και η αποχώρηση του μοιάζει πλέον εξαιρετικά πιθανή.

Τέλος εποχής για τον Ρομέλου Λουκάκου από την Νάπολι και πιθανώς από το ιταλικό ποδόσφαιρο. Ο θηριώδης Βέλγος σέντερ-φορ δεν ανανεώνει το συμβόλαιο του με τους παρτονοπέι που έχουν πάρει την απόφαση να τον βγάλουν στην αγορά με ένα ποσό μικρότερο από τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Για τον Λουκάκου πολύ έντονο ενδιαφέρον δείχνει η Ατλάντα από το MLS, όμως προς το παρόν εμπόδιο αποτελεί το πολύ υψηλό συμβόλαιο του Βέλγου (7,7 εκατομμύρια ετησίως), ο οποίος στα 33 του σκέφτεται πολύ σοβαρά να αποχωρήσει από τα ευρωπαϊκά γήπεδα.