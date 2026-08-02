Νίκολιτς: «Θα γίνουν τρεις, τέσσερις μεταγραφές ακόμα - Με την ίδια δίψα για το repeat»!

Ο Μάρκο Νίκολιτς στο πλαίσιο της απολογιστικής του συνέντευξης από την Ολλανδία αναφέρθηκε στον τομέα της ενίσχυσης αλλά και στη δίψα που θα πρέπει να έχουν οι παίκτες του για το back-to-back πρωτάθλημα. Αποστολή στο Άπελντορν.

Ο Σέρβος τεχνικός, ανάλυσε τα «θέλω» του και αφού προανήγγειλε τρεις-τέσσερις μεταγραφές ακόμα, επισήμανε πως «θα είμαστε στην αγορά μέχρι την τελευταία ημέρα». Ο Νίκολιτς, έκανε γνωστό πως εκτός από τον χαφ με ένταση (που θα είναι εκτός απροόπτου ο Βιτάλις) θα αποκτηθεί πιθανότατα και άλλος ένας υβριδικός μέσος-μεσοεπιθετικός φωτγραφίζοντας στην ουσία έναν παίκτη «τύπου Ζοάο Μάριο» - που θα παίζει στον άξονα και στα άκρα - ή ακόμα και τον ίδιο τον Ζοάο Μάριο.

Από εκεί και πέρα, ρωτήθηκε για την ενίσχυση στα αριστερά της άμυνας λέγοντας είμαστε πάντα ανοιχτοί σε κάποια ευκαιρία που θα μας δώσει σούπερ βελτίωση σε κάποια θέση (η ΑΕΚ θυμίζουμε πάει να πάρει τον Κόστιτς) ενώ για τα στόπερ εξήγησε «είμαι οκ αλλά εφόσον παρουσιαστεί κάτι σίγουρα θα το δούμε».

Eπίσης αναφέρθηκε στη δουλειά που έγινε εδώ στην Ολλανδία και στην μεγάλη πρόκληση του Champions League.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

-Είναι η δεύτερη προετοιμασία με την ομάδα και με δεδομένο ότι η προηγούμενη κατέληξε σε πρωτάθλημα, νιώθει το ίδιο σίγουρος με πέρυσι όταν ολοκληρώθηκε η προετοιμασία ή πιο σίγουρος;

«Ήσασταν και πέρυσι οι περισσότεροι εδώ. Θα θυμάστε όταν τελειώσαμε την προετοιμασία εδώ στην Ολλανδία τα πράγματα δεν έδειχναν σούπερ καλά. Υπήρχαν πολλά ερωτηματικά, αλλά ένα προπονητικό καμπ προετοιμασίας είναι ένα προπονητικό καμπ προετοιμασίας. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να βγάλουν αυτό το στάδιο οι παίκτες και να είναι υγιείς και να βγάλω και εγώ προσωπικά τα συμπεράσματα που θέλω μέσα από τα φιλικά παιχνίδια. Υπάρχει το πλεονέκτημα ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται ή δεν πρέπει να ενδιαφέρεται για τα αποτελέσματα σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια και έχουν τη χρησιμότητα που πρέπει να έχουν. Από εκεί και πέρα όπως συνέβη και πέρυσι που είχαμε τρία πολύ κρίσιμα παιχνίδια με το ξεκίνημα, έτσι και φέτος τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια που έχουμε να δώσουμε, τα τρία κρίνουν πάρα πολύ μεγάλους στόχους. Το πρώτο είναι ένας τελικός Σούπερ Καπ που κρίνει ένα τρόπαιο, μετά έχουμε τον πρώτο αγώνα των play offs του Champions League, ενδιάμεσα υπάρχει η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και μετά η ρεβάνς του Champions League. Αυτή είναι η μοίρα μου φαίνεται στην ΑΕΚ, με το ξεκίνημα να έχω παιχνίδια που κρίνουν πολλά για τη σεζόν. Όμως είμαι αισιόδοξος.

Σίγουρος όμως αισθάνομαι για το εξής. Ότι η σεζόν που έρχεται είναι πολύ πιο απαιτητική και με πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις σε σχέση με αυτή που πέρασε. Έχω ξαναβρεθεί σε αυτό το σημείο, έχω ξαναβρεθεί να προέρχομαι από μια πρώτη επιτυχημένη σεζόν με την κατάκτηση τίτλων και ενόψει της δεύτερης και ξέρω πολύ καλά ποια είναι τα ζητούμενα. Αυτά δεν αφορούν μόνο την ομάδα, αφορούν πάντα και τον περίγυρο, τους οπαδούς και τα media. Όσον αφορά το τι περιμένω και τι θέλω να υπάρχει για να πετύχουμε αυτή τη σεζόν, είναι τρία πράγματα. Το πρώτο να υπάρχει η ίδια δίψα που υπήρχε και πέρυσι. Το δεύτερο είναι αυτό να συνδυάζεται με μετριοπάθεια και τα πόδια μας να πατάνε στο έδαφος και το τρίτο να γίνει 50% με 100% μεγαλύτερη προσπάθεια σε σχέση με αυτό που έγινε πέρυσι. Αυτά μπορούμε να τα ελέγξουμε και να τα καθορίσουμε. Δεν ξέρω τα αποτελέσματα, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά αυτά εξαρτώνται από εμάς και πρέπει να τα έχουμε. Γιατί ξέρετε πως είναι τα πράγματα, έχετε ξαναπεράσει σεζόν επιτυχημένες στην ΑΕΚ και τι μπορεί να ακολούθησε. Πάρα πολλοί αρχίζουν ενδεχομένως και μέσα στην ομάδα να έχουν μεγαλύτερη ιδέα για τον εαυτό τους μετά από μια επιτυχία. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα ελέγξουμε και να είμαστε σίγουροι πως πρέπει να πάνε. Επειδή όπως σας είπα και πριν έχω βρεθεί ξανά σε μια τέτοια κατάσταση, αυτό για το οποίο είμαι 100% σίγουρος είναι ότι αυτό που ήταν αρκετό πέρυσι δεν θα είναι αρκετό φέτος. Για αυτό είμαι σίγουρος».

-Πόσο κοντά στο 100% βλέπει αυτή τη δίψα και την πείνα για να κατακτήσει η ΑΕΚ πράγματα και να είναι η ομάδα προσγειωμένη;

«Όσον αφορά την ομάδα, μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση, πλησιάζουμε σε αυτό και βελτιωνόμαστε σε αυτούς τους παράγοντες που ανέφερα και πριν και πιστεύω ότι θα φτάσουμε στο επίπεδο που πρέπει. Δεν μιλάω όμως μόνο για την ομάδα, μιλάω και για το περιβάλλον γύρω από την ομάδα. Το κλαμπ, τους δημοσιογράφους, τον κόσμο γιατί η ομάδα δεν είναι κλεισμένη σε μια γυάλα. Δεν είναι απομονωμένη σε σχέση με αυτά. Δική μου δουλειά είναι να την κρατάω όσο μπορώ περισσότερο μακριά από όλα αυτά και την επίδραση που μπορεί να έχουν. Να είναι συγκεντρωμένη στους στόχους της. Αυτό που είναι κλειδί είναι να μην πάμε βάζοντας σε ακραία υψηλά επίπεδα τις απαιτήσεις ενόψει των άμεσων στόχων. Να πάρουμε το Champions League ή οτιδήποτε. Πρέπει να κρινόμαστε ρεαλιστικά. Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας, όμως πρέπει να γίνει ό,τι και πέρυσι. Να βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι, να είμαστε συγκεντρωμένοι στο αμέσως επόμενο ματς και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε και φέτος. Έχετε αρχίσει και με καταλαβαίνετε. Δεν είμαι αυτός που θα συμβιβαστεί και θα δεχθεί το μέσο όρο. Πάντα θέλω να βάζω πολύ ψηλά τους στόχους και θέλω όλοι γύρω μου να κινούνται με αυτό το κριτήριο των πολύ υψηλών στόχων. Δηλαδή όχι μόνο η ομάδα. Καταλαβαίνω ότι κάποιες φορές μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για όλα τα επίπεδα μέσα στο κλαμπ να το ακολουθούν αυτό, αλλά για μένα είναι απαίτηση. Αυτό που με ενδιαφέρει, είναι εμείς να τα κάνουμε όλα σωστά, να τα έχουμε δώσει όλα, να έχουμε κάνει όλα όσα πρέπει και στο τέλος ποδόσφαιρο είναι, μπορεί κάποιος να είναι καλύτερος από εμάς και να μας κερδίσει. Όμως εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι κάναμε όλα τα πράγματα σωστά και δεν υπήρχε κάτι που δεν κάναμε από οποιαδήποτε πλευρά».

-Αν έπρεπε να αναλύσει τη νέα ΑΕΚ τώρα, τι θα ήθελε να εξελίξει σε σχέση με την περσινή στο αγωνιστικό κομμάτι και επίσης θα παραμείνει η βάση του το 4-4-2 που είδαμε στο μεγαλύτερο μέρος της περσινής σεζόν;

«Αναπροσαρμογές σίγουρα θα υπάρξουν μέσα στη σεζόν. Υπάρχει ένα εξελικτικό επίπεδο και σίγουρα είμαστε πολύ καλύτερα από το σημείο που ήμασταν πέρυσι. Πέρυσι βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ξεκινάγαμε από πολύ πίσω. Δεν ήταν η κατάσταση ίδια. Οι βασικές μας δομές όσον αφορά τη φιλοσοφία και την οργάνωση του παιχνιδιού δεν πρόκειται να αλλάξουν. Θα είναι οι ίδιες. Κι αυτό το λέω ανεξάρτητα από συστήματα και αν θα παίζουμε με έναν ή δύο επιθετικούς και ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά των μεσοεπιθετικών. Εγώ πάντα δίνω μεγάλη σημασία 90%-95% στο να είμαστε εμείς έτοιμοι στο να υπηρετήσουμε αυτό που δουλεύουμε και θέλουμε και μετά ένα 10% με 15% το αφιερώνω στην ανάλυση του αντιπάλου και στις αναπροσαρμογές που μπορεί να υπάρξουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και την πρόκληση που αντιπροσωπεύει ο αντίπαλος. Είναι δεδομένο όμως ότι θα χρειαστούν και τακτικές αναπροσαρμογές. Θα δούμε και πως θα είναι η ομάδα στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου γιατί και αυτό θα παίξει ρόλο και πως θα ολοκληρωθεί το μεταγραφικό μας πλάνο. Από εκεί και πέρα είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι προπονητές σε διεθνές επίπεδο που έχουν την πολυτέλεια να κάνουν αποκλειστικά αυτό που αφορά τη δική τους ομάδα χωρίς να υπολογίζουν τι θα κάνει ο αντίπαλος και αυτό οφείλεται στο ότι έχουν απεριόριστα μπάτζετ. Εμείς είμαστε σίγουρα αναγκασμένοι να κάνουμε τακτικές αναπροσαρμογές με βάση και τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου, όμως η βασική μου φιλοσοφία παραμένει η προσήλωση σε αυτό που πρέπει να κάνει σωστά η δική μου ομάδα».

-Βλέπουμε να έρχονται παίκτες με καλά τεχνικά χαρακτηριστικά, να είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια, και έχουμε δει να δουλεύει πάρα πολύ το build up και γενικά την επιθετική ανάπτυξη. Είναι αυτός ένας συγκεκριμένος τομέας πάνω στον οποίο θέλει να βελτιώσει την ομάδα;

«Το βασικό ζητούμενο παραμένει πάντα, όχι μόνο το σύστημα που θα κατεβάσει κανείς, αλλά και η μορφή που θα παίρνει η ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φυσικά, έχει σημασία το πώς ξεκινάς ένα ματς, αλλά ακόμα μεγαλύτερη σημασία έχει το πώς ανταποκρίνεσαι μέσα στο παιχνίδι, σ’ αυτά που μπορεί να χρειάζεται ν’ αλλάξεις. Όπως θα έχετε δει, εμείς και χτίζουμε από πίσω, αλλά πολλές φορές έχουμε παίξει και με πιο μέσο τρόπο παιχνιδιού. Πολλές φορές έχουμε πάει και σε direct, άμεσο παιχνίδι, ψάχνοντας τους στράικερ που έχουμε μπροστά. Από εκεί και πέρα, η φιλοσοφία μας είναι να ελέγξουμε τον ρυθμό και την ταχύτητα του αγώνα και, σ’ αυτό, βοηθάνε οι τεχνικοί ποδοσφαιριστές, ακόμα περισσότερο αν είναι δυνατοί και γρήγοροι, γιατί αυτό αποτελεί ακόμα καλύτερο συνδυασμό. Όμως, δίνουμε σημασία στο χτίσιμο από πίσω, όχι επειδή είναι της μόδας πλέον στο ποδόσφαιρο, αλλά γιατί είναι σίγουρα καλύτερα να έχεις μια δομή στο παιχνίδι σου, ανάλογα με το πώς θες να παίξεις, και να έχεις εσύ τον έλεγχο, που πάντα είναι το απόλυτο ζητούμενο. Δίνουμε μεγάλη βάση στο ισορροπημένο παιχνίδι και ένα απ’ τα στοιχεία που πέρυσι μου άρεσε πάρα πολύ και λειτούργησε καλά ήταν ότι ήταν πάρα πολύ μικρός ο αριθμός των επικίνδυνων αντεπιθέσεων που δεχτήκαμε. Μόνο σε δύο παιχνίδια είχαμε πραγματικό πρόβλημα, ενώ σ’ όλα τα υπόλοιπα ματς ελέγχαμε και δεν δεχόμασταν αντεπιθέσεις. Κι αυτό μας επέτρεπε να κάνουμε το counter pressing πιο εύκολα, για να χτίζουμε καλύτερα τις επιθέσεις μας».

-Οι τεχνικές αναπροσαρμογές στις οποίες αναφέρθηκε νωρίτερα έχουν να κάνουν και με το γεγονός της συμμετοχής της ομάδας σε μια πιο απαιτητική ευρωπαϊκή διοργάνωση τη φετινή σεζόν, σε σχέση με την περυσινή;

«Σίγουρα οι στόχοι που έχουμε καθορίζονται πάντα έχοντας προτεραιότητα ημερολογιακά. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια τεράστια πρόκληση μπροστά μας, που είναι τα playoffs του Champions League, και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε άνετοι, επειδή έχουμε εξασφαλισμένο το Europa League. Είναι μεγάλος ο στόχος, μπορούμε να τον πετύχουμε και θέλουμε να τον πετύχουμε. Όμως, έχω πει και εντός της ομάδας και σ’ εσάς ότι ο βασικός μας στόχος της σεζόν και το κριτήριο για το κατά πόσο καλά πήγε η ομάδα είναι να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Γιατί σε δύο-τρία παιχνίδια, σε μια άλλη διοργάνωση, μπορούν να συμβούν τα πάντα. Στο πρωτάθλημα, όμως, φαίνεσαι. Σ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος φαίνεται η ικανότητα μιας ομάδας, οι αντοχές της και το εύρος της. Για ακόμα μία φορά, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν αναφέρομαι μόνο στον αριθμό των παικτών, όσο στα ίδια περίπου χαρακτηριστικά ανάμεσα στους παίκτες που είναι θεωρητικά οι βασικοί και σ’ αυτούς που θα καλούνται να τους αναπληρώσουν. Η χρονιά που έρχεται είναι σίγουρα πολύ πιο απαιτητική σε σχέση με πέρυσι, γιατί θα είναι περισσότερα τα παιχνίδια στη league phase, ανεξάρτητα από το σε ποια διοργάνωση θα παίξουμε, και σίγουρα το επίπεδο των αντιπάλων θα είναι μεγαλύτερο. Αν συνυπολογίσουμε ότι έχουμε αρκετούς διεθνείς και πλέον με τις Εθνικές παίζουν καμιά δεκαριά παιχνίδια περισσότερα, με αποτέλεσμα κάποιοι να φτάνουν σε αριθμούς παιχνιδιών ενός παίκτη που φτάνει σε τελικούς του NBA, καταλαβαίνετε πόση σημασία έχει το να μπορώ ν’ αλλάξω όχι έντεκα, αλλά τέσσερις με πέντε παίκτες από παιχνίδι σε παιχνίδι, χωρίς να υπάρχει κάποια επίδραση στο ποιοτικό επίπεδο της ομάδας. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλει ο κάθε προπονητής: να υπάρχει ανταγωνισμός και κίνητρο, ώστε να μην αισθάνεται κανένας παίκτης ανέγγιχτος και ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η θέση του, αλλά να υπάρχει πάντα η πίεση ότι μπορεί και να τη χάσει. Αυτός είναι ο λόγος που θέλουμε να υπάρχει αυτό το εύρος.

Όπως, για παράδειγμα, η Παρί στο Champions League. Αν δείτε τα παιχνίδια του Ντεμπελέ στη Ligue 1, είναι λίγο παραπάνω από 20, με αποτέλεσμα να ήταν πανέτοιμος στην τελική ευθεία της σεζόν, εκεί που κρίνονταν τα πάντα, για να κάνει τη διαφορά. Είναι πολύ σημαντικό, για παράδειγμα, όταν θα παίζουμε την Κυριακή, πριν από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, με Λεβαδειακό, Άρη κλπ, δηλαδή με ομάδες μεσαίου επιπέδου του πρωταθλήματος, που, όπως ξέρετε από την περυσινή σεζόν, δεν είναι καθόλου απλό, να υπάρχει η σιγουριά ότι διαθέτουμε και την ανάλογη ποιότητα, αλλά και την ανάλογη νοοτροπία, για να προσεγγίζουμε αυτά τα παιχνίδια και να μην παθαίνουμε ζημιές. Επίσης, η νοοτροπία με την οποία θα μπαίνει η ομάδα στα ματς θα είναι καθαρά δική μου δουλειά. Το θέμα, όμως, του να διαθέτουμε το εύρος που μιλήσαμε προηγουμένως, από πλευράς ποιότητας, αφορά όλο τον οργανισμό».

-Από την περσινή ομάδα έχει φύγει ο περσινός MVP ο Πινέδα, έχει φύγει ο Περέιρα και ο Ζοάο Μάριο που ήταν σημαντικοί σε πολλά παιχνίδια. Τον προβληματίζει αυτή η μετάβαση που αναγκαστικά θα κάνει η ΑΕΚ από το παιχνίδι με αυτούς τους παίκτες με άλλους;

«Δεν θέλω να επιστρέφω σε αυτό τόσο πολύ, όχι ότι δεν έχει τη σημασία του. Είναι νορμάλ πράγματα στο ποδόσφαιρο. Μπορούμε να μιλάμε για τον Τόνι Σαβέφσκι, τον Ντέμη Νικολαΐδη, τα γκολ του Ντούσαν Μπάγεβιτς, όλα αυτά λείπουν σαφώς τώρα από την ΑΕΚ. Πρόκειται φυσικά για ξεχωριστούς ποδοσφαιριστές. Ο Τούκου και ο Ζοάο Μάριο είναι πολύ μεγάλες προσωπικότητες, καθιερωμένοι παίκτες που πρόσφεραν πολλά και αγωνιστικά και στη νοοτροπία, αλλά και ο Όρμπε που ήταν ένας παίκτης που ανέβηκε μέσα από την ΑΕΚ και έφτασε στο ανώτερο επίπεδο όντας επιδραστικός μέσα στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Είναι παίκτες που όταν τους χάνεις μέσα σε μια στιγμή αποτελεί πρόβλημα, αλλά από εκεί και πέρα είναι θέμα να προσαρμοστείς ακόμα κι αν δεν μπορείς να βρεις ακριβώς τα χαρακτηριστικά αυτών των παικτών. Αυτό σημαίνει ότι αν έχω έναν παίκτη στο κέντρο με διαφορετικά χαρακτηριστικά και εγώ θα αναγκαστώ να αναπροσαρμόσω κάποια στοιχεία του παιχνιδιού της ομάδας. Αυτή είναι η δουλειά μας, έτσι πρέπει να προχωράμε και καλό είναι να μην κοιτάμε τόσο πολύ πίσω, αλλά να κοιτάμε αυτό που έχουμε μπροστά μας».

-Αν η ΑΕΚ είναι στο καλύτερο σενάριο στο Champions League θα αλλάξει κάτι στον μεταγραφικό σχεδιασμό στο τέλος Αυγούστου; Να περιμένουμε μια έξτρα προσθήκη;

«Μου αρέσει που λέτε πιθανόν, γιατί έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και να έχουμε σεβασμό στους αντιπάλους. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αν καταφέρουμε αυτόν τον στόχο, για μια ομάδα στο επίπεδο της ΑΕΚ αμέσως ξεκινάει μια μεγάλη κουβέντα βάσει των εγγυημένων εσόδων που αφορά και το μεταγραφικό. Εμείς έχουμε πάντα το πλάνο μας. Σαφώς μπορεί να γίνει κάτι την τελευταία στιγμή, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα κι αν δεν πάμε στο Champions League. Γιατί πρέπει πάντα ως το τέλος της μεταγραφικής περιόδου να είμαστε ανοικτοί. Εκείνες τις μέρες μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που τώρα δεν φαίνονται στην αγορά ή να μην φαίνονται εφικτές και ρεαλιστικές, αλλά μα γίνουν σε εκείνο το κομμάτι. Θα είμαστε ανοικτοί ανεξάρτητα από τη διοργάνωση».

-Αυτή τη στιγμή η ομάδα σε ποιες ακριβώς θέσεις αναζητεί ενίσχυση;

«Μιλώντας για τον βασικό μεταγραφικό σχεδιασμό εξακολουθούμε να κοιτάμε τη μεσαία γραμμή. Αναφερθήκαμε προηγουμένως για τα χαρακτηριστικά που θέλουμε να έχουμε όπως είναι η τεχνική, η ποιότητα και η προσωπικότητα. Οι παίκτες που έφυγαν αγωνίζονταν κυρίως στη μεσαία γραμμή. Εκεί ψάχνουμε να αναπληρώσουμε αυτά τα στοιχεία. Από εκεί και πέρα είμαστε ανοικτοί σε οποιαδήποτε ευκαιρία θα μπορούσε να δοθεί για οποιαδήποτε θέση, αφού έχουμε κλείσει αυτό το κομμάτι. Θα μπορούσε να ήταν πλάγιος μπακ, κεντρικός αμυντικός, επιθετικός ή εξτρέμ. Ανάλογα με τις ευκαιρίες της αγοράς. Γιατί όπως έχω συζητήσει ήδη με αρκετούς φίλους από το ποδόσφαιρο τελευταία, η ομάδα ανεβαίνει επίπεδο, δεν είναι τα πράγματα όπως πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι αφού το επίπεδο ανεβαίνει, ανεβαίνει και η απαίτηση στα μεταγραφικά. Δηλαδή ανεβαίνει και το επίπεδο των παικτών που ψάχνεις, κάτι που δυσκολεύει την αναζήτηση και αυτό είναι ένα δεδομένο με το οποίο πρέπει να λειτουργήσουμε. Θα είμαστε πάντα ανοικτοί όχι με κριτήριο ότι υποφέρουμε σε κάποια θέση, αλλά με κριτήριο την ευκαιρία να δυναμώσουμε σε κάποια θέση. Όπως είδατε και με τον Λιούμπισιτς που ξεκίνησε να παίζει με τη ΛΑΣΚ. Μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου μπορεί να υπάρξουν κι άλλες περιπτώσεις παικτών για τους οποίους θα κρίνουμε ότι το συμφέρον της ομάδας, αλλά και των ίδιων για να ανεβάσουν το αγωνιστικό τους επίπεδο και την οικονομική τους αξία είναι να πάνε δανεικοί. Δεν υπάρχει κάτι κακό σε αυτό, δεν είναι κάτι τραγικό. Είναι κάτι συνηθισμένο και σίγουρα μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις σαν του Λιούμπισιτς. Είναι ένα δείγμα όπως έγινε με Λιούμπισιτς τώρα ή με τον Πιερό τον χειμώνα, ότι κάποιους πολύ ποιοτικούς παίκτες τους δώσαμε δανεικούς. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι ανεβαίνει το επίπεδο της ομάδας. Το βλέπω θετικά. Αυτή τη στιγμή θα κρίνουμε ξανά έτσι, όπως και τον χειμώνα, όταν κρίναμε ότι κάποιοι παίκτες ποιοτικοί δεν χωρούσαν και έπρεπε να πάρουμε κάτι καλύτερο».

-Άρα, με τα τωρινά δεδομένα και με βάση τις προσθήκες που έχουν έρθει, στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου, με πόσα κομμάτια θα θεωρεί ότι το «παζλ» έχει συμπληρωθεί; Και αν υπάρχουν περιπτώσεις που, από τις 6 Ιουλίου, που έχουμε έρθει εδώ, μέχρι τώρα έχει αλλάξει η εικόνα, είτε θετικά είτε αρνητικά;

«Λείπουν τρία-τέσσερα κομμάτια μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Τώρα, όσον αφορά τους παίκτες, είναι απόλυτα φυσικό κάποιοι να είναι, για παράδειγμα, μια διετία στην ομάδα και να μην έχουν κατοχυρώσει ακόμα τον ρόλο που θα ήθελαν και οι ίδιοι. Κι αυτό παίζει ρόλο στο κίνητρό τους και ίσως να τους βοηθούσε ένας δανεισμός. Υπάρχουν, όμως, και κάποιοι άλλοι που μπορεί, από την προηγούμενη σεζόν, να έχουν ενέργεια, κίνητρο και θέληση, αλλά, όπως είναι η κατάσταση τώρα, να μην μπορούν να πάρουν κάτι περισσότερο από πεντάλεπτα ή δεκάλεπτα σε κάποια μεμονωμένα παιχνίδια. Κι αυτό να τους φρενάρει, να μην κάνει καλό στην εξέλιξή τους και να τους βοηθούσε να πάνε κάπου όπου θα έχουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής».

Σ’ αυτό το quality παζλ, ψάχνει το «κομμάτι» του αριστερού μπακ;

«Το είχαμε συζητήσει με κάποιους ανεπίσημα, ότι δεν είναι πρόβλημα για την ομάδα η θέση του αριστερού μπακ. Έχουμε δύο πολύ καλούς παίκτες, τον Πήλιο και τον Πενράις. Από εκεί και πέρα, για τη συγκεκριμένη θέση, όπως και για άλλες, όπως είπα και πριν, είμαστε πάντα και πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε κάποια ευκαιρία που θα μας δώσει σούπερ βελτίωση σε κάποια θέση. Αν μπορούμε να τον φέρουμε, σαφώς θα κοιτάξουμε να το κάνουμε. Αυτό ισχύει για όλες τις θέσεις, ακόμα και για τις μεσοεπιθετικές και επιθετικές, όπου φαίνεται ότι έχουμε πολλές επιλογές, όπως τον Βάργκα, τον Γιόβιτς, τον Κοϊτά, τον Ζούμπκοφ κλπ, ή και πιο νεαρούς, όπως ο Καλοσκάμης, ή ο Μάνταλος, που συνεχίζει να παίζει εξαιρετικά, χωρίς να έχει καμία σημασία η ηλικία του. Ακόμα και γι’ αυτές τις θέσεις θα μπορούσε να βρεθεί κάποια επιλογή που να μας βάλει στη διαδικασία να πούμε: "Ναι, αυτή η προσθήκη θα βοηθούσε να δυναμώσουμε ακόμα παραπάνω". Ξέρω τι υπονοείτε με τη συγκεκριμένη ερώτηση. Για τη συγκεκριμένη θέση δεν γνωρίζω κάτι. Απασχολούμαι με άλλα πράγματα τις τελευταίες ημέρες και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Δεν μπορώ να σας δώσω πιο συγκεκριμένη απάντηση. Είναι ένα θέμα που αφορά περισσότερο τον Χαβιέρ. Είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος που τρέχει αυτά τα θέματα. Εγώ είμαι ανοιχτός να υποδεχτώ κάποια καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Από την πλευρά μου, έχει το «πράσινο φως» για κάθε καλό παίκτη».

-Στα δεξιά είναι καλυμμένος με το πως διαμορφώνεται η κατάσταση, με τον Ρότα βασικό και τους Γκεοργκίεφ - Χριστακόπουλο μπακ απ;

«Αισθάνομαι καλυμμένος. Εχουμε τον Λάζαρο Ρότα που είναι ένας φτασμένος παίκτης με τα γνωστά του χαρακτηριστικά που τον έχουν καθιερώσει. Από εκεί και πέρα, έχουμε τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ, ένα παιδί που ξέραμε όταν τον αγοράσαμε ότι μπορεί να μας βοηθήσει και σαν στόπερ αλλά και σαν δεξιός μπακ και αυτό μέτρησε πολύ στην επιλογή που κάναμε τότε για να τον πάρουμε καθώς έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχεις πάντα και τέτοιους παίκτες. Επίσης φέτος, μας έχει προκύψει και ένα παιδί που ήρθε από την Ακαδημία, ο Σπύρος Χριστακόπουλος, ο οποίος μας έχει δείξει κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία μέχρι στιγμής στην προετοιμασία από πλευράς τρεξιμάτων. Φυσικά, ερχόμενος από την Κ19, έχει κάποιες ελλείψεις όμως είναι δεδομένο ότι θα μείνει μαζί μας στην πρώτη ομάδα και θα προσπαθήσουμε να τον μετατρέψουμε σταδιακά σε έναν ακραίο αμυντικό που θα μπορεί να παίξει στο επίπεδο της ΑΕΚ».

-Υπάρχει μια συζήτηση που γίνεται, ότι η ΑΕΚ έχει προσθέσει ποιότητα με τις μεταγραφές που έχει κάνει αλλά της λείπουν οι εντάσεις. Αυτό θα το ψάξει να το βρει στις επόμενες κινήσεις που θα γίνουν;

«Ναι, είναι οπωσδήποτε αυτό που ψάχνουμε από εδώ και πέρα ειδικά στις θέσεις αυτές της μεσαίας γραμμής. Όντως έχουμε προσθέσει πολλή ποιότητα και καλά τεχνικά χαρακτηριστικά και επικεντρωνόμαστε τώρα περισσότερο στον παίκτη που θα δώσει αυτήν την ένταση, που θα μας βοηθήσει στις δεύτερες μπάλες ή ακόμα και στις μπάλες που μοιάζουν χαμένες για τις οποίες θα παλέψει, θα κάνει τη βρώμικη δουλειά όσες φορές χρειαστεί. Οπότε ναι, αυτό κοιτάμε τώρα. Επειδή βρισκόμαστε εν όψει της πρόκλησης του Champions League νομίζει ο περισσότερος κόσμος πως οι μεταγραφές μας θα πρέπει να είναι από την Premier League, από την Bundesliga, από τα μεγάλα πρωταθλήματα... Δεν είναι έτσι όμως, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορούν να μας βοηθήσουν χωρίς να είναι μεγάλα ονόματα ή να μην προέρχονται από ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, αλλά να είναι αυτοί που χρειαζόμαστε για να μας δώσουν τα στοιχεία που θέλουμε».

-Μετά τον Μάγερ, μπορεί να περιμένουμε και δύο προσθήκες στη μεσαία γραμμή, όχι μόνο μια;

«Σίγουρα ένας κι από εκεί και πέρα θα μπορούσε να είναι και άλλος γιατί αν τα βάλεις κάτω και αν κάνουμε την κουβέντα που έγινε και της μόδας με τον υβριδικό παίκτη, τότε καταλήγεις ότι τις περισσότερες φορές έχουμε τρεις από αυτούς τους παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο που σημαίνει ότι για να είμαστε καλυμμένοι από πλευράς ισορροπίας, χρειαζόμαστε να έχουμε πέντε-έξι επιλογές. Οπότε, ναι με αυτό το σκεπτικό και επειδή μιλάμε για την ραχοκοκαλιά της ομάδας που έχει πολύ μεγάλη σημασία, ο ένας είναι σίγουρα δεδομένος και από εκεί και πέρα γιατί όχι, εφόσον μπορέσουμε, βρούμε κάποιον και έχουμε την ευκαιρία, να προσθέσουμε και έναν ακόμα».

-Έχει βάλει προτεραιότητα σε κάποιες απ' αυτές τις κινήσεις, λόγω Ευρώπης;

«Αυτή τη στιγμή θα βασιστούμε στην ομάδα που βλέπετε εδώ. Το ποδόσφαιρο έχει διαδικασίες, δεν μπορείς από τη μια ημέρα στην άλλη να προσαρμόσεις έναν ποδοσφαιριστή που θα έρθει στο νέο περιβάλλον, στις απαιτήσεις της ομάδας, αυτό δεν σημαίνει ότι εάν έρθει κάποιος παίκτης τις επόμενες μέρες και έχει και κάποιες ημέρες να δουλέψει με την ομάδα στην Αθήνα (υπάρχει και ένα φιλικό που κανονίσαμε την Κυριακή με την Καλλιθέα πριν το Σούπερ Καπ) και μου δείξει ότι θα μπορούσα να τον υπολογίζω για κάποιον χρόνο θα το βλέπαμε. Αλλά δεν είναι αυτά τα παιχνίδια αυτών των απαιτήσεων τα ιδανικά για να κάνεις πειραματισμούς και να προσπαθήσεις να προσαρμόσεις κάποιον νέο παίκτη στην ομάδα σου. Πρέπει να βασίζεσαι σε αυτούς που ξέρεις και ξέρουν και εκείνοι τι πρέπει να κάνουν την συγκεκριμένη περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, αν έρθει ένας ποδοσφαιριστής μια ή δυο ημέρες πριν τη δήλωση της λίστας δεν πρόκειται να τον βάλω να παίξει. 99% η ομάδα που βλέπετε εδώ είναι η ομάδα που θα υπολογίζω στα πλέι οφ του Champions League... αλλά όχι 100% (γέλια)».

-Από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι φέτος, η ΑΕΚ μοιάζει σαν να έχει αλλάξει εποχή. Η ομάδα είναι πρωταθλήτρια, ο ίδιος είναι με νέο συμβόλαιο, το φανταζόταν πέρυσι τέτοια εποχή;

«Φυσικά, αν δεν το πίστευα ότι μπορούν να πάνε έτσι τα πράγματα, δεν θα είχαν γίνει και έτσι. Πιστεύω ότι κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο κρίνονται από την σκληρή δουλειά, την προσωπικότητα, την αυτοπεποίθηση. Σαφώς και από την μοίρα μερικές φορές. Αλλά για να έρθει η μοίρα και η τύχη μαζί σου, πρέπει να την προκαλέσεις με σκληρή δουλειά και να ξέρεις ότι έχεις κάνει τα πάντα για να πάνε τα πράγματα καλά. Από αυτή την άποψη λοιπόν, επειδή ήξερα τι μπορώ να τα δώσω, ήμουν αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Από εκεί και πέρα, ένας λόγος που αποφάσισα να ανανεώσω το συμβόλαιο μου είναι ότι έχει δημιουργηθεί μια πολύ όμορφη χημεία με την ομάδα, με τα στελέχη, με τον πρόεδρο, με τον Χαβιέρ, τον Μηνά και συνεχίζω να νιώθω ότι η κατάσταση στην ΑΕΚ αντιπροσωπεύει μια μεγάλη πρόκληση για εμένα. Οποίος δεν πιστεύει σε όλα αυτά και οποίος δεν πιστεύει ότι μπορούμε να τα πάμε ακόμα καλύτερα και από πέρυσι, τότε δεν έχει θέση στην ΑΕΚ. Θεωρώ λοιπόν ότι μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη πρόκληση για την οποία πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να τα δώσουμε όλα, να ξέρουμε στο τέλος της σεζόν ότι έχουμε... πεθάνει για να καταφέρουμε τους στόχους μας και ακόμα κι αν δεν τα καταφέρουμε να ξέραμε ότι δώσαμε ότι είχαμε και δεν είχαμε και πιστεύω ότι αυτό θα το αναγνωρίσουν οι οπαδοί μας, εσείς, όταν έχουν δει όλοι να γίνεται μια τόσο μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε μπροστά μια σεζόν με μεγάλες προκλήσεις, ανεβαίνει και ο ανταγωνισμός από τους αντιπάλους, βλέπετε ότι και εκείνοι κάνουν επενδύσεις δυναμώνουν τις ομάδες τους, θα είναι σίγουρα πιο δύσκολα τα πράγματα αλλά το απαιτούμενο για εμάς είναι να είμαστε αποφασισμένοι να... πεθάνουμε για το repeat».

-Στο κέντρο της άμυνας έχει σκεφτεί κάποια πιθανή ενίσχυση; Επίσης αν έχει πάρει κάποια απόφαση για τον Ελίασον αν μένει και υπολογίζεται ή αν θα πάει στην κατηγορία Λιούμπιτσιτς και παραχωρηθεί;

«Για την θέση των κεντρικών αμυντικών ισχύει ότι είπα προηγουμένως και για τις άλλες θέσεις, ότι είμαι οκ αλλά εφόσον παρουσιαστεί κάτι σίγουρα θα το δούμε. Όσον αφορά τον Ελίασον, ξέρω την κατάσταση που υπάρχει, πολλές φορές μοιάζει με το ένα πόδι... μέσα και με το άλλο... έξω, αλλά είναι εδώ, έχει επανέλθει και σίγουρα τον υπολογίζω αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι προς το τέλος της μεταγραφικής περιόδου θα το δούμε, τώρα όμως τον υπολογίζω κανονικά».