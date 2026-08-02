Σαν σήμερα: 11 χρόνια από το χρυσό της U18, τρομάζει η σύγκριση με τις σημερινές Εθνικές του Λιόλιου (vid)

Η Εθνική εφήβων του Πατρινού Σκροπολίθα καταποντίστηκε με 30π διαφορά και τερμάτισε 6η στο Πανευρωπαϊκό. Σαν σήμερα, η Εθνική του 2015 με προπονητές Α1 και παίκτες που αξιοποιήθηκαν στο έπακρο κατακτούσε το χρυσό μετάλλιο στο Βόλο.

Η κατηφόρα της εποχής Λιόλιου μπορεί να περιγραφεί ανάγλυφα κοιτάζοντας τα αποτελέσματα της εποχής Βασιλακόπουλου. Οι επιτυχίες και τα μετάλλια έρχονται με ρυθμό καταιγίδας, ενώ τώρα αναζητείται διακαώς μια επιτυχία στην 4ετία για να χρυσώσει το χάπι από τις αλλεπάλληλες αποτυχίες των Εθνικών ομάδων.

Τα παιδιά σήμερα παραδίδονται σε προπονητές όπως ο Σκροπολίθας. Στο βιογραφικό του πριν αναλάβει την Εθνική εφήβων είχε προπονήσει τις εξής ομάδες: Γλαύκος, Αίολος Αγιάς, Ακαδημία Προμηθέα Πατρών και Προμηθέα Β´. Αυτά ήταν αρκετά για να του δώσουν το χρίσμα της Εθνικής εφήβων που μετά την αδιανόητη ήττα όπως ήρθε με την Ισπανία, ηττήθηκε σήμερα με 99-69 από τη Γερμανία τερματίζοντας στην 6η θέση.

Κι όμως σαν σήμερα είχε διαγράψει η Εθνική εφήβων μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες. Η ΕΟΚ είχε δώσει τα ηνία στον Ηλία Παπαθεοδώρου που είχε πάρει επτά διαδοχικές ανόδους με την ΑΕΝΚ και αξιοποίησε με τον μέγιστο δυνατό τρόπο τα μεγάλα ταλέντα της εποχής: Παπαγιάννης, Χαραλαμπόπουλος, Λούντζης, Μουράτος, Δίπλαρος.

Θυμηθείτε στο παρακάτω video το χρυσό της Εθνικής Εφήβων

Σε έναν συγκλονιστικό τελικό στον Βόλο νίκησε 64-61 την Εθνική Τουρκίας του Κορκμάζ και του Γιούρτσεβεν που έκαναν καριέρα στο ΝΒΑ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Κάθε σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση είναι περιττή…

Ολόκληρος ο τελικός του 2015 στον Βόλο εδώ