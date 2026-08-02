Γκίκας: «Απίστευτα τιμητικό να παίζεις με το εθνόσημο»

Το ταξίδι ολοκληρώθηκε για την Εθνική Εφήβων και ο Στέφανος Γκίκας με αφετηρία το τελευταίο παιχνίδι, κάνει ένα ταξίδι προς τα πίσω, από την έναρξη του Ευρωμπάσκετ U18 που ρίχνει αυλαία σήμερα στο Τρεντίνο της Ιταλίας.

Αναλυτικά τα όα είπε:

«Πρώτα απ’ όλα για το σημερινό παιχνίδι, να πούμε ότι ξεκινήσαμε αρκετά καλά, χωρίς βέβαια να μπορούμε να έχουμε ανάλογη συνέχεια. Κάναμε το χειρότερό μας παιχνίδι στο τουρνουά και δεν είχαμε λύσεις σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Η Γερμανία ήταν εμφανώς καλύτερη, δεν μας βγήκε το πλάνο μας και δυστυχώς η τελευταία εικόνα είναι αυτή που μένει. Δεν πιστεύω ότι μας αντιπροσωπεύει αυτό το αποτέλεσμα.

Ήταν η πρώτη μου φόρα σε μια τέτοια διοργάνωση. Ήταν απίστευτα τιμητικό να παίζω με το εθνόσημο στο στήθος και να μάχομαι γι’ αυτό και ευχαριστώ τους ανθρώπους που με επέλεξαν και μου χάρισαν αυτές τις στιγμές. Χάρηκα παρά πολύ που ήμουν μέλος αυτής της ομάδας με την όποια είχαμε μια απίστευτη χημεία. Γνωριζόμαστε χρόνια ως αντίπαλοι και με χαροποίησε ιδιαίτερα ότι βρεθήκαμε και ως συμπαίκτες και ήμασταν μαζί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα του καλοκαιριού».

Προφανώς και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει το βήμα παραπάνω. Θα μπορούσαμε να είμαστε στην τετράδα και στη ζώνη των μεταλλίων. Ήταν εξολοκλήρου δική μας ευθύνη η πορεία μας αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι παραπάνω με βάση την δυναμική της ομάδας μας. Η διάκριση με την Εθνική Εφήβων ήταν το όνειρο όλων μας αλλά δεν έχουν όλα τα όνειρα αίσιο τέλους. Ίσως την επόμενη φορά».