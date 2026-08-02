Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε προετοιμασία η... ανανεωμένη Κ15 (pics)

Την προετοιμασία της ενόψει της επόμενης σεζόν ξεκίνησε σήμερα η... ανανεωμένη Κ15 του Παναθηναϊκού.

Διακοπές... τέλος για τους αθλητές της Κ15 του Παναθηναϊκού, αφού από σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία της ομάδας ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Προπονητής του «Τριφυλλιού» είναι πλέον ο Σταύρος Αμανατίδης, με άμεσο συνεργάτη τον Σταύρο Τζιωρτζιόπουλο, ενώ αλλαγές υπήρξαν και στα υπόλοιπα πόστα, αλλά και στο ρόστερ.

Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:

«Την εκκίνηση της προετοιμασίας τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο έκαναν η Κ15 του Παναθηναϊκού, με νέο αέρα και φρέσκα πρόσωπα σε τεχνικό και αγωνιστικό επίπεδο. Οι νεαροί ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού μπήκαν δυναμικά στη νέα σεζόν με όνειρα και υψηλούς στόχους.

Στην τεχνική ηγεσία της ομάδας βρίσκεται πλέον ο Σταύρος Αμανατίδης, με άμεσο συνεργάτη τον Σταύρο Τζιωρτζιόπουλο. Προπονητής φυσικής κατάστασης θα είναι ο Παναγιώτης Γερούλης και προπονητής τερτματοφυλάκων ο Κωνσταντίνος Καρατασάκης. Αναλυτής θα είναι ο Αποστόλης Φουκούλης. Από τις 2 Αυγούστου έως τις 8 Ιουλίου, η Κ15 θα βρίσκεται στο Βελβεντό Κοζάνης, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Η Κ15 θα συμμετάσχει στο επίσημο πρωτάθλημα της Super League.

Με αφορμή την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, ο προπονητής της Κ15, Σταύρος Αμανατίδης, δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που αναλαμβάνω την Κ15 του Παναθηναϊκού και ξεκινώ αυτή τη νέα διαδρομή μαζί με τα παιδιά. Μπροστά μας έχουμε μια γεμάτη σεζόν, στην οποία θέλουμε μέσα από την καθημερινή δουλειά να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συνεχή εξέλιξη των ποδοσφαιριστών μας.

Σε αυτές τις ηλικίες προτεραιότητα αποτελεί η σωστή ανάπτυξη κάθε παιδιού. Θέλουμε οι ποδοσφαιριστές να εμπλουτίζουν καθημερινά τις γνώσεις και τις παραστάσεις τους, να εξελίσσονται σε τεχνικό και τακτικό επίπεδο και παράλληλα να διαμορφώνουν τη νοοτροπία και τη συμπεριφορά που απαιτεί η παρουσία τους στον Παναθηναϊκό.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, επιθυμία μας είναι να χτίσουμε μια ομάδα με ένταση, συνέπεια, συνεργασία και συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, ακολουθώντας τις αρχές και την κατεύθυνση της Ακαδημίας. Το σημαντικότερο για εμάς είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία, κάθε ποδοσφαιριστής να κάνει βήματα προς τα εμπρός και στο τέλος της σεζόν να βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο, έτοιμος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επόμενης ηλικιακής κατηγορίας.»

Ευχόμαστε καλή σεζόν με υγεία, πρόοδο και επιτυχίες σε όλα τα παιδιά του Παναθηναϊκού!».