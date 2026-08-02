Βενετίδης: «Γίναμε οικογένεια στο Ευρωμπάσκετ»

Η Εθνική Εφήβων δεν έκλεισε τις υποχρεώσεις της στο Ευρωμπάσκετ U18 με τον τρόπο που ήθελε, με τον Χρήστο Βενετίδη να σημειώνει πως έγιναν μια οικογένεια σε αυτό το τουρνουά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Στο σημερινό παιχνίδι δεν παρουσιαστήκαμε όπως έπρεπε να παρουσιαστούμε. Δεν ήμασταν η ομάδα που έβλεπαν όλοι τις προηγούμενες ημέρες, δεν ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι και γι’ αυτό η Γερμανία επικράτησε.

Μια τέτοια διοργάνωση βοηθάει πολλά παιδιά να δείξουν το ταλέντο τους και πως μπορούν να συνεργαστούν δουλεύοντας μόλις ένα μήνα μαζί και προερχόμενοι από διαφορετικές ομάδες, πως μπορούν να γίνουν κάτι περισσότερο από ομάδα, να γίνουν οικογένεια.

Εμείς δεν ήμασταν απλά μια ομάδα. Είχαμε μπει στο κλίμα της οικογένειας. Ήμασταν εκεί στις χαρές, αλλά και στα δύσκολα να εμψυχώσουμε ο ένας τον άλλον, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να ξεπεράσει το όποιο πρόβλημα και να εμφανιστούμε καλύτεροι στη συνέχεια. Αντίστοιχα και μετά από μια σημαντική νίκη να ηρεμήσουμε ο ένας τον άλλον, γιατί ξέραμε ότι υπάρχει και συνέχεια».

Είναι τιμή να παίζεις στην Εθνική Ομάδα, πως είναι περηφάνεια. Είναι κάτι πολύ μεγάλο και σημαντικό να εκπροσωπείς τη χώρα σου σε μια διοργάνωση. Ακόμη και τώρα πιστεύω ότι θα μπορούσαμε το κάτι παραπάνω, θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει ακόμη και στον τελικό. Δεν πιστεύω ότι πολλές ομάδες ήταν καλύτερες από εμάς μπασκετικά ή και γενικότερα. Το παιχνίδι έτσι είναι, η ζωή η ίδια είναι έτσι. Πολλές φορές κερδίζεις με τριάντα, άλλες χάνεις και το γυρίζεις, άλλες γίνεται το αντίθετο».