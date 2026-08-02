Τρίτη νύχτα κόλασης στην Αττικοβοιωτία: Δραματική μάχη με τις φλόγες σε Ψάθα, Μέγαρα και Άγιο Νεκτάριο

Εφιαλτικές στιγμές ζουν για τρίτη νύχτα Βοιωτία και Δυτική Αττική από τις καταστροφικές φωτιές που μαίνονται ανεξέλεγκτες, με τη χώρα να θρηνεί άλλους δύο νεκρούς - έναν Έλληνα και έναν Δανό - μετά τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα.

Οι φλόγες έχουν ξεπεράσει τα όρια της Αττικής στο Πόρτο Γερμενό και στράφηκαν προς την Αγία Παρασκευή, το Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο, με κατεύθυνση τα Βίλια.

Το άλλο μέτωπο συνέχισε προς την Ψάθα, τη Βένιζα και το Κανδήλι Μεγάρων, πλησίασε στη μονή Παναχράντου, με κατεύθυνση τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, όπου οι πυροσβέστες επιχειρούν να την ανακόψουν.

Τα μεγάλα μέτωπα

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής (2/8), τα μέγαλα μέτωπα που απασχολούν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής είναι το Κανδήλι Μεγάρων, το Κρύο Πηγάδι και ο Άγιος Νεκτάριος, καθώς και το μέτωπο στη Λούμπα Βιλίων.

Πλέον, τα εναέρια μέσα έχουν σταματήσει τις ρίψεις και οι επίγειες δυνάμεις δίνουν ακόμη μια μάχη με τις φλόγες. Στο Κρύο Πηγάδι βρίσκεται σε εξέλιξη η διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης προκειμένου να δημιουργηθεί γραμμή άμυνας και να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο.

Σημάδια βελτίωσης έδειχναν να παρουσιάζονται στο πύρινο μέτωπο στο Κρύο Πηγάδι, ωστόσο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού στις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς ξεπηδούν νέες εστίες.

Το μέτωπο εξαπλώθηκε ανατολικά, με αποτέλεσμα να καλύψει όλη τη βουνοπλαγιά. Μάλιστα, διάσπαρτες κατοικίες παραδόθηκαν στις φλόγες.

Την ίδια ώρα, οι φλόγες χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να σκεπάσουν τη βουνοπλαγιά στο όρος Πατέρας. Για την ώρα δεν απειλούνται σπίτια στην περιοχή της Ψάθας, ωστόσο κάηκαν άλλα δύο σπίτια στο όρος Πατέρας, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σκληρές είναι οι μάχες των πυροσβεστικών δυνάμεων ώστε να μη φτάσουν οι φλόγες στο Αλεποχώρι και τα Μέγαρα.

Παράλληλα, κατά μήκος της οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου έχουν αναπτυχθεί υδροφόρες και πυροσβεστικά οχήματα, δημιουργώντας γραμμές άμυνας ώστε να αποτραπεί το πέρασμα της φωτιάς στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Την ίδια ώρα, μηχανήματα έργου του Στρατού, της Περιφέρειας και των δήμων διανοίγουν αντιπυρικές ζώνες και επιχειρούν με επιχωματώσεις σε σημεία όπου η πρόσβαση των πυροσβεστών είναι αδύνατη.

Οι δυσκολίες εντείνονται από τη μορφολογία του εδάφους, τη μεγάλη ποσότητα ξερής βλάστησης και τους θυελλώδεις ανέμους, που προκαλούν ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς και δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Μάχη με τις φλόγες και στη Βένιζα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει στην περιοχή της Βένιζας, κοντά στο Πόρτο Γερμενό, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε πολλά ενεργά μέτωπα, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες.

Λόγω των αναζωπυρώσεων στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για τις περιοχές Κανδύλι και Αγία Σκέπη με οδηγίες για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς Νέα Πέραμο, την ώρα που τα εναέρια και επίγεια μέσα προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά που για τρίτη μέρα μοιάζει ανεξέλεγκτη.

Ακολούθησε μήνυμα από την Πολιτική Προστασία και για τη βιομηχανική περιοχή στα Μέγαρα, με τις Αρχές να καλούν όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα.

Πάνω από 111.000 στρέμματα κάηκαν σε Βοιωτία και Αττική

Πάνω από 111.000 στρέμματα έχουν καεί από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν σε Βοιωτία και Αττική, σύμφωνα με νεότερη εκτίμηση που βασίζεται σε δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης.

Τα στοιχεία παρουσίασε ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, αποτυπώνοντας την έκταση της καταστροφής στις δύο περιοχές.

Η εικόνα από τον δορυφόρο Sentinel-2

Όπως ανέφερε, ο δορυφόρος Sentinel-2 πέρασε πάνω από τη Βοιωτία και την Αττική το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, καταγράφοντας τις εκτάσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Τα δεδομένα επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε συνδυασμό με στοιχεία του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS.

Πηγή: ethnos.gr