Η UEFA θα κινηθεί νομικά κατά του Ινφαντίνο!

Όπως αναφέρει η «Telegraph», η UEFA έστειλε επίσημη επιστολή στο Ινφαντίνο, ζητώντας του να μη διαγραφεί κανένα σχέδιο, κανένα e-mail και να μην καταστραφεί κανένα από τα αρχεία βάσει των οποίων κινούταν υπογείως για το πλάνο του νέου Παγκοσμίου Κυπέλλου!
Σκοπός της UEFA είναι πάρει στα χέρια της όλα τα στοιχεία για τις προθέσεις του Τζιάνι Ινφαντίνο, προκειμένου να κινηθεί νομικά εναντίον του προέδρου της FIFA, με την κόντρα ανάμεσα στις δύο πλευρές να παίρνει πλέον μεγάλες διαστάσεις.
Πλέον, οι πιέσεις στον πρόεδρο της FIFA αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό και πολύ δύσκολα θα μείνει στην θέση του, με τον κλοιό να έχει σφίξει επικίνδυνα για τον Ινφαντίνο, μετά την αποκάλυψη του πλάνου του να πουλήσει μετοχές των διοργανώσεων της FIFA.
UEFA have warned FIFA president Gianni Infantino it may seek legal action over Infantino’s World Cup private equity plan, per The Telegraph.— Men in Blazers (@MenInBlazers) August 2, 2026
The newspaper reports it has seen a letter from UEFA to Infantino in which they warned the FIFA president to not destroy any material… pic.twitter.com/VAogkIEkxI