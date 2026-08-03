Η UEFA θα κινηθεί νομικά κατά του Ινφαντίνο!

Η μεγάλη κόντρα της UEFA με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο συνεχίζεται, αφού η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα κινηθεί νομικά εναντίον του για το πλάνο πώλησης μετοχών του Mundial!

Όπως αναφέρει η «Telegraph», η UEFA έστειλε επίσημη επιστολή στο Ινφαντίνο, ζητώντας του να μη διαγραφεί κανένα σχέδιο, κανένα e-mail και να μην καταστραφεί κανένα από τα αρχεία βάσει των οποίων κινούταν υπογείως για το πλάνο του νέου Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Σκοπός της UEFA είναι πάρει στα χέρια της όλα τα στοιχεία για τις προθέσεις του Τζιάνι Ινφαντίνο, προκειμένου να κινηθεί νομικά εναντίον του προέδρου της FIFA, με την κόντρα ανάμεσα στις δύο πλευρές να παίρνει πλέον μεγάλες διαστάσεις.

Πλέον, οι πιέσεις στον πρόεδρο της FIFA αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό και πολύ δύσκολα θα μείνει στην θέση του, με τον κλοιό να έχει σφίξει επικίνδυνα για τον Ινφαντίνο, μετά την αποκάλυψη του πλάνου του να πουλήσει μετοχές των διοργανώσεων της FIFA.