Αντεμπάγιο: «Έχουμε την ίδια νοοτροπία με τον Γιάννη, στόχος το πρωτάθλημα»

Ο σέντερ των Μαϊάμι Χιτ μίλησε για την συνεργασία που θα έχει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τονίζοντας ότι έχουν την ίδια νοοτροπία, ενώ έδωσε και το σύνθημα για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μπαμ Αντεμπάγιο:

«Το περιμένεις με ανυπομονησία. Ανυπομονείς για τον ενθουσιασμό που φέρνει η νέα σεζόν. Νομίζω ότι ο Πατ προσπαθούσε εδώ και καιρό να φέρει κάποιον παίκτη αυτού του επιπέδου, έναν πραγματικό σταρ.

Το να μπορέσει να γίνει αυτή η αλλαγή και αυτή η μεταμόρφωση είναι σημαντικό. Θέλουμε να εξελιχθούμε, προφανώς θέλουμε να κερδίζουμε παιχνίδια και, φυσικά, να το απολαμβάνουμε».

Για τις πρώτες συζητήσεις με τον Γιάννη: «Είμαστε έτοιμοι να πιάσουμε δουλειά. Ο στόχος είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Έχουμε την ίδια νοοτροπία. Οι πρώτες μας συζητήσεις περιστράφηκαν κυρίως γύρω από τη νίκη και το πώς θα κερδίσουμε».

Για τις ανησυχίες σχετικά με το ρόστερ: «Θα το βρούμε. Δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε όσα λέγονται απ' έξω. Στο παρελθόν έχουμε πετύχει πολλά περισσότερα με λιγότερα, οπότε θα βρούμε τη λύση και αυτή τη φορά.»

Για την απόφαση του ΛεΜπρόνα να μη επιλέξει με τους Χιτ: «Εγώ με τον ΛεΜπρον είμαστε μια χαρά. Ειλικρινά, τον θεωρώ σαν αδερφό. Ήμασταν συμπαίκτες στην Ολυμπιακή ομάδα, αλλά και πριν από αυτό είχαμε πάντα απλές, ειλικρινείς συζητήσεις. Χαίρομαι γι' αυτόν, στο τέλος της ημέρας, θέλεις το καλύτερο για έναν άνθρωπο».