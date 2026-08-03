Γκαλέτι: «Η Βέστερλο και ομάδες από την Πολωνία θέλουν τον Έμπο της Κηφισιάς»

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Γκαλέτι, για τον Νιγηριανό χαφ της Κηφισιάς, έχουν δείξει ενδιαφέρον η βελγική Βέστερλο, αλλά και ομάδες από την Πολωνία.
Ο Έμπο, έχει συμβόλαιο με την Κηφισιά έως το καλοκαίρι του 2028, με τον Ιταλό δημοσιογράφο να αναφέρει ότι θα αποχωρήσει από την Κηφισιά, αν φέρει την σωστή πρόταση.
🚨👀 EXCL | Westerlo and a Polish club have shown interest in Timipere Eboh.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 2, 2026
The 24-year-old Nigerian midfielder, under contract with Kifisia until 2028, could leave this summer if the right offer arrives.
Further developments are expected soon. pic.twitter.com/b5mtdxvcjS