Γκαλέτι: «Η Βέστερλο και ομάδες από την Πολωνία θέλουν τον Έμπο της Κηφισιάς»

Μεταγραφικό ενδιαφέρον για τον 24χρονο χαφ της Κηφισιάς, Τιμιπέρε Έμπο όπως αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ρούντι Γκαλέτι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Γκαλέτι, για τον Νιγηριανό χαφ της Κηφισιάς, έχουν δείξει ενδιαφέρον η βελγική Βέστερλο, αλλά και ομάδες από την Πολωνία.

Ο Έμπο, έχει συμβόλαιο με την Κηφισιά έως το καλοκαίρι του 2028, με τον Ιταλό δημοσιογράφο να αναφέρει ότι θα αποχωρήσει από την Κηφισιά, αν φέρει την σωστή πρόταση.