Έφυγε από τη ζωή o Λάκης Χαλκιάς: Σίγησε μια σπουδαία φωνή της ελληνικής μουσικής

Ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

Με μια πορεία που ξεπέρασε τις έξι δεκαετίες, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι και έγινε σημείο αναφοράς για πολλές γενιές καλλιτεχνών.

Την είδηση του θανάτου του Λάκη Χαλκιά, με το τεράστιο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική, γνωστοποίησε η οικογένειά του με μια λιτή ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά με οδύνη και θλίψη ανακοινώνει το θάνατό του. Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα».

Γεννημένος στα Ιωάννινα στις 30 Αυγούστου 1943, ο Λάκης Χαλκιάς, κατά κόσμον Μιχάλης Χαλκιόπουλος, προερχόταν από τη θρυλική οικογένεια των Χαλκιάδων και ήταν γιος του μεγάλου κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά. Από πολύ μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τη μουσική, ενώ μόλις στα 16 του χρόνια ξεκίνησε να εργάζεται ως επαγγελματίας μουσικός.

Στη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας του συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, όπως η Σωτηρία Μπέλλου, ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Βασίλης Τσιτσάνης.

Ξεχωριστή θέση στην πορεία του είχε και η συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, μέσα από εμβληματικά έργα που άφησαν εποχή.

Ο Λάκης Χαλκιάς πραγματοποίησε περισσότερες από 2.000 συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τραγούδησε σε ιστορικές σκηνές όπως το Carnegie Hall και το Lincoln Center της Νέας Υόρκης και συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και ανάδειξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης.

Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη μελοποίηση σημαντικών έργων και υπήρξε μια προσωπικότητα με έντονη παρουσία στον πολιτισμό.

Με τον θάνατό του, η ελληνική μουσική χάνει μια σπουδαία φωνή και έναν άνθρωπο που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην παράδοση και στο λαϊκό τραγούδι. Το έργο και η προσφορά του, όμως, θα συνεχίσουν να αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Πηγή: newsit.gr